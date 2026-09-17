اعضای نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل امروز پنج‌شنبه در قطعنامه‌ای نسبت به افزایش فعالیت‌های اتمی کره شمالی از جمله برنامه بلندمدت برای تقویت نیروی هسته‌ای ملی که اخیراً گزارش شده است، نگرانی خود را ابراز کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین؛ در قطعنامه‌ای که امروز در همایش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، اعضای آژانس به «افزایش سطح فعالیت‌ها در برخی از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی و توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای این کشور» اشاره کردند.

۱۰۳ کشور از این قطعنامه که از سوی ۶۱ عضو پیشنهاد شده بود، حمایت کردند؛ ۶ کشور از جمله روسیه و چین، با آن مخالفت کردند و ۱۴ کشور نیز رأی ممتنع دادند.

این قطعنامه تصریح می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی «همچنان مایه نگرانی جدی است» و از دولت این کشور می‌خواهد که «تمامی چنین فعالیت‌هایی را متوقف کند».