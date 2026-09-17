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دویست شب مقاومت ملی در میدان برای سربلندی ایران

اجتماعات شبانه مردمی در دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید به دویستمین شب رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۱۶:۰۹
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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