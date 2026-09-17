به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «شهریار» به کارگردانی «کمال تبریزی»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش خواهد شد.

این فیلم زندگی شهریار را از دوران کودکی دنبال می‌کند. پدرش، که از وکلای سرشناس تبریز است، برای حفظ آخرین فرزندش او را به روستای خوشکناب نزد خواهرش می‌فرستد. داستان سپس دوران جوانی، ورود شهریار به تهران، تحصیل، عشق و فراز و نشیب‌های زندگی او را روایت می‌کند و در ادامه به دوران میانسالی و پیری شاعر می‌رسد و ...

اردشیر رستمی، زنده یاد سیروس گرجستانی، پیام دهکردی، احمد آقالو، بهروز بقایی، سعید نیکپور، فرهاد قائمیان، لیلی تقوی، مهدی میامی، الهام حمیدی، مهسا کرامتی، صبا کمالی، رحیم نوروزی، کاوه آهنین جان و اسماعیل خلج در فیلم سینمایی «شهریار» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «پیله و پروانه» به کارگردانی «محمد صالحی نژاد»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

این فیلم درباره پروانه دختر بچه‌ای ۷ ساله است که در روستایی دور افتاده در شمال ایران زندگی می‌کند. او مادرش را در یک حادثه آتش سوزی از دست داده است. خودش نیز در همان حادثه یک پایش فلج شده و نمی‌تواند درست راه برود. پروانه با پدرش زندگی می‌کند و به علت دوری مدرسه تا خانه نمی‌تواند به مدرسه برود. پدرش هم مرد زحمتکشی است و، چون هر روز سر کار می‌رود نمی‌تواند پروانه را برای درس خواندن به مدرسه ببرد. در همسایگی آنها پسر بچه‌ای ۹ ساله به نام یاور زندگی می‌کند که به مدرسه رفته و بسیار علاقمند است که پروانه هم درس خوانده و با سواد شود. یاور شروع به درس دادن به پروانه از راه دور می‌کند، با پول تو جیبی هایش برای او کتاب و دفتر تهیه می‌کند و ...

صالح ملک تبار، فاطمه ملک تبار، عسگری رئیسی و منوچهر خداپرست در فیلم تلویزیونی «پیله و پروانه» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «هلیوس» به کارگردانی «لوک من لانگ»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چن چانگ و سی وون چیو خواهید دید: هلیوس تروریست قدرتمندی است که قصد دارد یکی از سلاح‌های میکروبی کره را دزدیده و آن را در هنگ کنگ منفجر کند. سازمان امنیت ملی کره با همکاری پلیس کره، تصمیم می‎گیرند یکی از دانشمندان مطرح هنگ کنگ را به نام پروفسور سیو به کره دعوت نمایند تا با کمک او بتوانند، قبل از ربودن، سلاح را در جای امنی حفظ کنند که ...

فیلم سینمایی جدید «فلاسک» به کارگردانی «راهول ریجی نایر»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم با بازی سریجیت بابو، سورش کریشنا و سایجو کوروپ؛ درباره جیوتى کومار، یک مامور پلیس معمولى بسیار خوش اخلاق است که همیشه آرزوى خوانندگی داشته و از آنجایی که همیشه فکرش درگیر خوانندگی است اشتباهی از او سر می‌زند و از کلانتری محل خدمتش جا به جا شده و به عنوان محافظ شخصى یک قاضى بسیار سختگیر به نام بالاجى منصوب مى شود. پلیس‌ها به این جایگاه فلاسک می‌گویند، زیرا مامور محافظ باید همیشه فلاسک قاضی را حمل کند و برای او چای بریزد. قاضى بالاجى آدمى سرد، قانون مدار و دور از احساسات است و جیوتى باید به طور دائم در دسترس او باشد. طورى که زندگى براى او سخت شده و تحت فشار قرار مى گیرد. در این میان یک روز جیوتى و قاضى درحین انجام ماموریت توسط یک گروه شورشی ربوده مى شوند که خواستار آزادى یکى از رهبران زندانى شان هستند. آن‌ها جیوتى و قاضى را به مخفیگاهشان در دل جنگل مى برند تا با مقامات براى آزادی رهبرشان مذاکره کنند. شرایط سخت اسارت و در معرض خطر بودن جان جیوتى و قاضى باعث مى شود که آن دو به هم نزدیک ترشده و کم کم فضاى خشک و رسمى آن‌ها تبدیل به فضایى دوستانه و همدلانه شود که ...

فیلم سینمایی جدید «پول ساز» به کارگردانی «ژان پل سالومه»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی باستین بویون، سارا ژیرودو و ردا کاتب آمده است: در فرانسه‌ای که در حال بازسازی است، بوجارسکی از لهستان، بدون هویت رسمی از راه می‌رسد. نداشتن جایگاه مدنی او را از شناخته شدن محروم می‌کند و مانع از ثبت اختراعات متعددش می‌شود. او سرانجام پیشنهاد یک گانگستر را می‌پذیرد که متوجه دقت تقریباً وسواس‌گونه او شده است، دقتی که در این مورد به او اجازه می‌دهد اسکناس‌های تقلبی با کیفیتی بی‌نظیر تولید کند. با پیشرفت تکنیک او، کلاهبرداری در مقیاس بزرگ تری گسترش می‌یابد و او را به بلای جان بانک فرانسه تبدیل می‌کند. در همین حال، جان به همراه همسر و فرزندانش که او را یک فروشنده‌ی دوره‌گرد ساده می‌دانند، زندگی به ظاهر معمولی‌ای را در خانه‌ای در حومه‌ی شهر سپری می‌کنند. فیلم بر تنهایی این مرد تمرکز دارد که بین عشق به خانواده‌اش و رازی که او را منزوی کرده و ترس مداوم از برملا شدن زندگی دوگانه‌اش گیر افتاده است، به خصوص وقتی که همسرش به تدریج به چیزی مشکوک می‌شود. بازرس ماتی، بهترین پلیس شهر، روبروی او قرار می‌گیرد. دستگیری بوجارسکی به وسواس دائمی او تبدیل می‌شود، موقعیتی که او را به اندازه جاعل، درگیر خود می‌کند و ...

پویانمایی سینمایی «کوچ پروانه ها» به کارگردانی «سوفی روی»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این پویانمایی در مورد پروانه‌هایی است که هر ساله مهاجرت می‌کنند. پاتریک، شخصیت اصلی داستان پروانه‌ای است که یک بالش مشکل دارد. او نمی‌تواند پرواز کند، مارتی دوست صمیمی او یک دوست صمیمی دارد که کرمی است که در انتظار پروانه شدن است. مادر پاتریک یکی از اعضای هدایت تیم پروانگان است و، چون نگران پسرش است او را از پرواز منع می‌کند. پاتریک و مارتی بدون اطلاع تیم وارد قایق پرنده می‌شوند و به همراه تیم به مهاجرت می‌روند. وسط راه از سنگینی وزن قایق، متوجه می‌شوند که این دو سوار قایقند. گروه می‌خواهد آنها را جا بگذارد، اما جنیفر مسئولیت حمل آنها را به عهده می‌گیرد. در طول مسیر به علت ساخت و ساز انسان ها، گل‌ها نابود شده‌اند و مقصد مرتب دور و دورتر می‌شود. پدر پاتریک، رئیس قبلی پروانه‌ها برای دفاع از خانواده با یک پرنده وحشی درگیر شده و ...

فیلم سینمایی «صداقت» به کارگردانی «آلن مک»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چینگ ون لو، نیک چیانگ و کار یان لم خواهیم دید: کینگ سربازرس اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی است او یک شاهد به نام جک هویی دارد که می‌خواهد در دادگاه شهادت دهد ولی قبل از رسیدن ساعت دادگاه جک فرار می‌کند و به استرالیا می‌رود. همسر کینگ شرلی هم همکار اوست که به دنبال جک به استرالیا می‌رود تا مراقب او باشد و شاید بتواند او را برگرداند. کینگ و سایر همکاران هم به دنبال حل پرونده فساد اقتصادی بزرگی هستند که جک قرار بود که شهادت بدهد ولی در پایان مشخص می‌شود که کینگ که با جک از بچگی دوست بوده‌اند از جک برای جاسوسی در شرکتی که پرونده اش در دست اوست گماشته شده است و بدین ترتیب همه چیز خراب می‌شود و شرلی به هنگ کنگ برمی گردد و ...

فیلم سینمایی «باغ وحش» به کارگردانی «کالین مک ایوور»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی تابی جونز، ایان مک الهینی و پنه لوپه ولیلتون برداشتی واقعی است از ماجرای پسربچه‌ای به نام تام هال، که در گیرو دار جنگ جهانی در سال ۱۹۴۱ در شهر کوچک بلفاست زندگی می‌کند و پدرش دامپزشک باغ وحش است. ماجرا با ورود یک بچه فیل از راه دریا به باغ وحش شروع می‌شود که همزمان می‌شود با آماده باش عمومی و فراخوان نیرو‌های نظامی. پدر تام به جنگ اعزام می‌شود و قبل از رفتن از او می‌خواهد که در نبودش از بچه فیل خوب مراقبت کند. مدتی بعد تام مطلع می‌شود که دستور دولتی برای از بین بردن حیوانات باغ وحش صادر شده تا در صورت بمباران و وحشت کردن به شهر هجوم نبرند! تام سعی می‌کند به کمک دوستانش جین و پیتر فیل کوچولو را از باغ وحش نجات دهد. او فیل را به حیات خانه آستین، پیرزنی که دوستدار حیوانات است می‌برد و ...

فیلم سینمایی «دنیای جدید» به کارگردانی «پارک هوون جانگ»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مین سیک چوی و جیونگ مین هوانگ آمده است: رییس پلیس کانگ، افسری به نام جاسونگ لی را به عنوان نفوذی، وارد شرکت تبهکاری گلدمون می‌کند. دبیرکل گلدمون در یک تصادف کشته می‌شود. در بین نامزد‌های جانشینی درگیری ایجاد می‌شود. نزاع اصلی بین جونگ جونگ اهل جنوب کره و لی جونگ گو، اهل سئول است. با اشتباه رئیس پلیس کانگ افراد نفوذی او لو می‌روند و همه کشته می‌شوند، اما جونگ، «جاسونگ» را زنده می‌گذارد، اما ...

فیلم سینمایی «رز زرد» به کارگردانی «داریوش فرهنگ»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: داوود و لیلی در شب عروسی خود راهی شمال می‌شوند. آنها در میانه راه با مهشید و آرش آشنا شده و با هم همسفر می‌شوند. آرش که به‌دنبال سانحه تصادف باعث مرگ مردی سیاهپوش شده بود با همکاری داوود جسد را به درون مرداب پرتاب می‌کند. داوود که پس از این اقدام تصمیم به بازگشت می‌گیرد با مخالفت آرش رو‌به‌رو می‌شود. آنها با هم درگیر می‌شوند ولی ...

امین حیایی، بهرام رادان و حدیث فولادوند بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «هیولاها» به کارگردانی «رودریگو سوروگوین»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دیوید منندز، دنیس منوچه و دیگو آنیدو خواهیم دید: یک زوج میانسال فرانسوی به نام‌های آنتوان و اولگا است برای نزدیکی به طبیعت به یک روستای محلی در گالیسیا نقل مکان می‌کنند؛ اما با ایجاد تنش و درگیری میان آنها و دو نفر از افراد محلی، زندگی آرام این زوج کاملا تغییر می‌کند ...

فیلم سینمایی «هامکا و سیتی راهام» به کارگردانی «فجار بوستومی»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا آمده است: سال ۱۹۴۵، زمانی که اندونزی مورد تهاجم هلند قرار می‌گیرد، فردی به نا م هامکا با سفر به سراسر کشور زمینه ایجاد اتحاد مردم در برابر هلندی‌ها را فراهم می‌کند. در یکی از این سفر‌ها او مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. سال‌ها می‌گذرد و او به همراه خانواده اش به جاکارتا نقل مکان می‌کند. هامکا به تاسیس الازهر اقدام می‌کند، اما حاکمیت او را به دلیل همکاری با شورشیان متهم و به زندان می‌اندازد. هامکا در زندان با حمایت همسرش سیتی راهام، تفسیر الازهر را تالیف می‌کند و ...

فیلم سینمایی «چشم شیشه‌ای» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: قاسم، بسیجی تبلیغاتی به خط مقدم جبهه اعزام می‌شود. او رزمندگان را در وضعیت سختی می‌بیند و دوست دارد به آن‌ها کمک کند ولی وظیفه او فقط تبلیغات است. یکی از رزمندگان به نام ابوالفضل عضو واحد اطلاعات عملیات با گروهی از بسیجیان برای پشتیبانی، راهی خط مقدم می‌شود و از صحنه‌های درگیری رزمندگان با سربازان عراقی عکس می‌گیرد، اما وقتی..

علیرضا اسحاقی، سیدجواد هاشمی، اصغر نقی زاده، محمدرضا آهنج و اسماعیل امیری در فیلم سینمایی «چشم شیشه‌ای» ایفای نقش کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی جدید «یولی و یک ماجرای عجیب» به کارگردانی «کنستانتین فئوکتیستوف و دارینا اشمیت»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان این پویانمایی از سرزمین کی‌یف و پادشاه آن، کنیاز (شاهزاده) کی‌یف، آغاز می‌شود. او مثل همیشه درگیر مشکلات حکومت است و در کنار سه پهلوان معروف روسی، ایلیا مورومتس، دوبرینیا نیکیتیچ و آلیوشا پوپوویچ، قرار دارد. اما این بار اتفاقی عجیب رخ می‌دهد که کل نظم پادشاهی را به هم می‌زند. در جریان ماجرا، اسب وفادار کنیاز، ژولییک، به شکلی غیرمنتظره وارد موقعیتی می‌شود که باعث می‌شود جایگاه و قدرت در کی‌یف دستخوش تغییر شود. ژولییک که معمولاً یک شخصیت شوخ، خودخواه و بسیار زبان‌دراز است، ناخواسته خودش را در مرکز یک توطئه سیاسی می‌بیند. او که همیشه به دنبال راهی برای نجات جان خودش و راحت‌تر زندگی کردن است، این بار با مسئله‌ای بسیار بزرگ‌تر از یک دردسر معمولی روبه‌رو می‌شود. از طرف دیگر، سه پهلوان متوجه می‌شوند که اتفاقات کی‌یف طبیعی نیست. آنها باید بفهمند چه کسی پشت این ماجراست و چرا سرنوشت پادشاهی به چنین وضعیت عجیبی رسیده است که ...

فیلم سینمایی جدید «شروع دوباره» به کارگردانی «سودانشو شارما»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی کی کی منون، شریسوارا، سواستیکا موکرجی، سامیت آرورا، آرک جین، دیپ رامبیا و مازل ویاس؛ درباره پسری به نام سیدارت است؛ پسری از یک شهر کوچک که استعداد فوق‌العاده‌ای در بدمینتون دارد و رؤیای تبدیل‌شدن به یک قهرمان را دنبال می‌کند. اما یک آسیب‌دیدگی شدید، مشکلات مالی برای درمان و موانع پشت‌پرده در دنیای ورزش باعث می‌شود رؤیایش نابود شود. او که از بی‌عدالتی‌ها و شکست‌های گذشته تلخ شده، ورزش را کنار می‌گذارد و زندگی معمولی‌ای را آغاز می‌کند. سال‌ها بعد، سیدارت که از گذشته‌ی خود زخم خورده، اجازه نمی‌دهد پسر نوجوانش آدیتیا به ورزش علاقه‌مند شود و او را فقط به سمت درس و یک مسیر امن هدایت می‌کند؛ چون باور دارد ورزش همان چیزی است که زندگی خودش را خراب کرده است. اما ...

فیلم سینمایی «مرد کوچک» به کارگردانی «کارلوس دِل کاستیلو»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

فیلم با بازی ویلمِر آمادو، هنری آرگوئِلو و ژوس لوئیس بالکالزِر؛ داستان پسر نوجوانی به نام آلفونسو است که با از دست دادن پدر و مادرش، مجبور می‌شود مسئولیت مالی زندگی را به تنهایی برعهده بگیرد. پس از مدتی وقتی در یک داروخانه مشغول کار می‌شود، به دلیل علاقه زیاد و مطالعاتی که در این زمینه دارد، به اطلاعات گسترده‌ای دست یافته و ...

فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر (۴k) پخش خواهد شد.

داستان «۲۳ نفر» مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر می‌باشد. در آن زمان پیر و جوان برای دفاع به جنگ می‌رفتند، در اردیبهشت سال ۶۱، ۲۳ نفر از نوجوانان ایرانی اسیر نیرو‌های بعث عراق شدند، آنها را به استخفارات عراق بردند و برای نشان دادن این که ایران نوجوانان را به اجبار به جنگ می‌فرستد، آنها را نمایشگر دوربین‌ها و خبرگزاری‌های جهانی کردند. در این میان فردی به نام صالح که تاجری ایرانی بود و توسط رژیم بعث اسیر شده بود، به خاطر توانایی در عربی صحبت کردن، مترجم رژیم بعث شده بود و ارتباطی بود بین اسرا و بعثی‌ها ... بعد از جنگ و آزادی اسرا ابتدا نیرو‌های اطلاعاتی ایرانی به او شک کردند که ...

مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در فیلم سینمایی «۲۳ نفر» ایفای نقش کرده‌اند.