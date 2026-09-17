به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، نامدار صیادی در حاشیه بازدید از فروشگاه‌های عرضه مرغ اظهار کرد: طرح خرید حمایتی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی از تاریخ ۲۳ شهریورماه آغاز شده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی از این طرح، مدیریت تعادل بازار و تضمین امنیت غذایی از طریق افزایش ذخایر استراتژیک است.

صیادی با اشاره به وضعیت ذخایر سرمایه‌ای استان افزود: خوشبختانه در حال حاضر سردخانه‌های استان مملو از مرغ منجمد با کیفیت بالا (گرید A) است،همچنین با همکاری سایر استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت سردخانه‌های آن‌ها، روند خرید مرغ از تولیدکنندگان بومی را در اوزان ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم ادامه می‌دهیم تا ذخایر استراتژیک استان تقویت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به روند جوجه‌ریزی و پایداری تولید، خاطرنشان کرد: فرآیند جوجه‌ریزی در استان به صورت ماهانه و مداوم در حال انجام است.

صیادی افزود:علیرغم ریسک‌های موجود در شرایط فعلی، تولیدکنندگان با ایثار و عشق به میهن، تداوم تولید را تضمین کرده‌اند،به طوری که در ماه تیرماه نیز میزان جوجه‌ریزی از سطح نیاز استان فراتر رفت و تولید در یک سطح پایدار قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی لرستان در حوزه پروتئین مرغ، گفت: میزان مصرف سالانه استان ما حدود ۶۰ هزار تن است، در حالی که ظرفیت تولید استان به حدود ۱۰۰ هزار تن می‌رسد.