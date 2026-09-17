مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی از اجرای سه طرح تربیتی در ۱۰ هزار و ۴۰۰ مدرسه با فعالیت ۲۴ هزار مربی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی طرح «مدرسه کانون تربیتی محله» دو هزار و ۵۶۰ مدرسه با برنامه‌های مهارتی و دانش‌آموزیبرای روز اول مهر آماده شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی از اعزام ۲۵۰ هزار و ۹۷۴ نفر به راهیان نور شمال غرب و جنوب خبر داد و کاشت یک میلیون و ۵۸۳ هزار نهال مثمر و غیرمثمر را از دیگر دستاورد‌های این سازمان در سال گذشته برشمرد.

سردار مسلمی در همایش ملی «میدان رویش» با اشاره به شرایط جنگی کشور، بر اهمیت ادامه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در کنار میدان تأکید کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی همچنین از طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای در کمتر از ۱۰ روز خبر داد که با استقبال بیش از سه هزار معلم مواجه شده و بستری را برای ارتباط مؤثر میان معلمان و دانش‌آموزان، برگزاری آزمون‌ها و ارائه خدمات آموزشی فراهم کرده است.

وی با اشاره به پوشش دو میلیون دانش‌آموز در درس آمادگی دفاعی، از همکاری وزارت آموزش و پرورش برای حضور «افسران جوان» در این درس قدردانی کرد.

سردار مسلمی با اشاره به برگزاری حضوری هشت هزار و ۷۰۳ کلاس درس در میادین، از طرح‌های «همکلاسی مهربان» با توزیع ۵۰۰ هزار بسته لوازم التحریر و «شهید عجمیان» با تعمیر و رنگ‌آمیزی ۳۳ هزار کلاس درس قدردانی کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی از اجرای سه طرح تربیتی در ۱۰ هزار و ۴۰۰ مدرسه با فعالیت ۲۴ هزار مربی خبر داد و از راه‌اندازی طرح «مدرسه کانون تربیتی محله» در دو هزار و ۵۶۰ مدرسه به منظور فعال‌سازی بعدازظهر‌ها با برنامه‌های مهارتی و دانش‌آموزی سخن گفت.

او از تشکیل «قرارگاه ملی نوجوان مبارز» با حضور جبهه مردمی انقلاب اسلامی، سازمان دانش‌آموزی و اتحادیه‌ها هم خبر داد که از ۵ آبان ۱۴۰۵ هر هفته جلسات آن برگزار می‌شود.

سردار مسلمی با اشاره به برپایی پاتوق‌های «نوجوان مبارز» در ۵۰۰ میدان، از آمادگی دو هزار مدرسه و ثبت‌نام هشت هزار دانش‌آموز در سامانه میدان برای حضور در فعالیت‌های میدانی از اول مهر خبر داد.

او در پایان با اشاره به طرح «ایران همدل» از نقش مستقیم ۱۵ هزار مدرسه در جمع‌آوری کمک‌ها برای این پویش گفت.