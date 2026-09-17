سخنگوی باشگاه پرسپولیس: پرونده آسانی را در کمیته استیناف پیگیری میکنیم
باشگاه پرسپولیس از پیگیری پرونده بازیکن تیم استقلال در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سخنگو و مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: این باشگاه نسبت به رأی پرونده یاسر آسانی و استقلال در کمیته استیناف اقدام خواهد کرد. به گفته او، دفاعیات، مستندات و استدلالهای باشگاه برای ارائه در مرحله استیناف آماده است و پرسپولیس از تمام ظرفیتهای قانونی برای صیانت از حقوق خود استفاده میکند.
علی بازگشا همچنین تأکید کرد در صورت نیاز و پس از طی مراحل قانونی داخلی، پیگیری پرونده در مراجع ذیصلاح بینالمللی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.