رئیس پلیس راه استان از ثبت سه میلیون و ۵۰۰ هزار تردد، شهریوماه امسال در جاده‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ سرمدی با اشاره به افزایش تردد‌ها در روز‌های پایانی شهریور گفت: بیشترین تصادفات در این ایام مربوط به واژگونی خودروهاست که عمدتاً بر اثر خستگی و خواب‌آلودگی، استفاده از تلفن همراه و بی‌توجهی به جلو رخ می‌دهد.

او افزود: با توجه به افزایش سفر‌ها و تردد در راه های ارتباطی استان، طرح ویژه کنترل ترافیک در روز‌های پایانی شهریور در محور‌های استان اجرا می‌شود و مأموران پلیس راه با تخلفات حادثه‌ساز برخورد خواهند کرد.

رئیس پلیس راه استان همدان با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی از سوی مسافران و رانندگان گفت: رانندگان باید با حوصله و صبر رانندگی کنند، از عجله و شتاب بپرهیزند و در صورت احساس خستگی، حتماً در محل مناسب توقف و استراحت کنند.

سرهنگ سرمدی همچنین رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و حفظ فاصله طولی مناسب با خودرو‌های مقابل را از دیگر عوامل مؤثر در کاهش تصادفات عنوان کرد.

او از رانندگان خواست در روز‌های پایانی شهریور با رعایت قوانین و مقررات و کنترل سرعت، زمینه سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده فراهم کنند.