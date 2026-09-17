نخستین جشنواره غیرمتمرکز تئاتر محیطی استان همدان با هدف تجلیل از آثار برگزیده و پاسداشت تلاش گروه‌های نمایشی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این مراسم، تئاتر محیطی را گونه‌ای ارزشمند دانست که می‌تواند با توجه به شرایط معاصر، فرصتی برای کاهش استرس و ایجاد نشاط در جامعه فراهم کند.

سیدمحمدرضا جوادی با تأکید بر اینکه یکی از کارکرد‌های مهم تئاتر، حساس کردن جامعه نسبت به مسائل روز و ایجاد زمینه برای گفت‌وگو است، افزود: اقتصاد فرهنگی و هنری هنوز آن‌گونه که باید در جامعه جا نیفتاده و برگزاری رویداد‌هایی نظیر این جشنواره می‌تواند در تقویت جریان فرهنگی و هنری و توجه بیشتر به ظرفیت‌های این حوزه مؤثر باشد.

او با اشاره به رویکرد عدالت‌محور در اجرای نمایش‌ها تأکید کرد: اجرای آثار در روستا‌های استان به گسترش دسترسی مردم به رویداد‌های هنری کمک کرد.

جوادی همچنین حضور هنرمندان نسل جدید در کنار پیشکسوتان را فرصتی برای انتقال تجربه و شکل‌گیری جریان‌های تازه در تئاتر استان دانست.

فرزاد لباسی، رئیس انجمن نمایش استان همدان هم، با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت: با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، زمینه برگزاری این جشنواره فراهم شد و آثار نمایشی پس از بررسی و ارزیابی، برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در حوزه تئاتر محیطی افزود: با توجه به اینکه شناخت و تجربه این گونه نمایشی نیاز به کار و آموزش بیشتری دارد، تلاش شد در کنار اجرای آثار، زمینه آشنایی بیشتر هنرمندان با تئاتر محیطی نیز فراهم شود.

لباسی با بیان اینکه اجرای تئاتر محیطی در فضا‌های غیرمتعارف و محیط‌های عمومی، شرایط متفاوتی برای هنرمندان ایجاد می‌کند، گفت: این شیوه اجرا، امکان ارتباط مستقیم‌تر با مخاطب را فراهم می‌کند و تجربه متفاوتی برای گروه‌های نمایشی به همراه دارد.

رئیس انجمن نمایش استان همدان با اشاره به اجرای آثار در نقاط مختلف استان افزود: برگزاری جشنواره به شکل غیرمتمرکز و اجرای نمایش‌ها در نقاط مختلف، از ویژگی‌های این رویداد بود و تلاش شد ظرفیت‌های نمایشی در سطح استان مورد استفاده قرار گیرد.

لباسی تأکید کرد: این جشنواره می‌تواند آغاز مسیری برای تجربه بیشتر در حوزه تئاتر محیطی باشد و با استمرار آن، زمینه برای کسب تجربه، شناخت بیشتر این گونه نمایشی و توسعه فعالیت‌های هنرمندان فراهم خواهد شد.

او همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های موجود در استان و حمایت از گروه‌های نمایشی تأکید کرد.

در پایان این مراسم از هنرمندان و گروه‌های برگزیده نخستین جشنواره غیرمتمرکز تئاتر محیطی استان همدان تجلیل شد.