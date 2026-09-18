بسیج دانش آموزی بخش جرقویه علیا، ۱۵۰ بسته نوشت افزار و کیف به دانش آموزان کم برخوردار اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرگرد پاسدار حسین صادقی فرمانده بسیج دانش آموزی شهید باهنر جرقویه علیا گفت: این تعداد بسته مجموعاً به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون ریال با مشارکت خیران تأمین و در اختیار دانش آموزان نیازمند حمایت جرقویه علیا قرار گرفته است.

صادقی گفت: کیف، دفتر و انواع نوشت افزار با کیفیت ایرانی اقلامی است که در اولین مرحله تهیه و توزیع شده است و در طول سال تحصیلی نیز حمایت از دانش آموزان ادامه خواهد داشت.