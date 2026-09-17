به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در این نشستی با بیان اینکه در ساخت آینده حتماً نیاز به الگویی به نام ایران اسلامی است، گفت: نقطه آغاز آن مجموعه تهران است که در رأس آن شمیرانات و ری قرار دارد. اگر در این منطقه تحولی اتفاق بیفتد شاهد تکثیر خواهیم بود و این موضوع در سراسر تهران و کشور تکثیر خواهد شد .

زاکانی ادامه داد: همچنین اگر رویدادی در تهران رقم بخورد می‌تواند الگویی برای جهان باشد و دستاوردهای انقلاب اسلامی را در جهان نشر دهد.

شهردار تهران تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود مردم ولی نعمت ما هستند به این معنا است که باید در متن جامعه کار و مسئولیت را قبول کنند و ایجاد رضایتمندی برای آنها برای ما اولویت دارد.

زاکانی با بیان اینکه تاکنون 5 سال و 15 روز در مجموعه شهرداری هستیم، گفت: در این مدت در مجموعه شهرداری تلاش کردیم با افق تمدنی در جغرافیای خودمان عمل کنیم . سعی کردیم چندین تحول را در دستور کار قرار دهیم.

او گفت : تحول کاربردی در دستور کار قرار دارد تا شهر تهران را با شرایط اقتصاد موجود در مسیری قرار دهیم که نه تنها مشکلات کاهش پیدا کند بلکه به سمت ساخت الگوی جدید در شهر برویم . برای نیل به این منظور اقدامات متعددی انجام شده است.

شهردار تهران، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های کشور و لزوم وحدت و انسجام داخلی، تأکید کرد که قدرت‌های بزرگ جهانی از پیروزی‌های درخشان ایران بهت‌زده شده‌اند.

شهردار تهران با بیان اینکه شرایط متفاوتی در شهر تهران و شهر ری برای پیوستن به یک مجموعه پیشرفته وجود دارد، گفت: با لحاظ همه این اشتراکات، باید توجه ویژه نسبت به این منطقه قائل شویم.

وی با اشاره به گزارش روز گذشته دولت در سفرهای اخیر، افزود: وزیر اقتصاد و مسئول ریاست جمهوری گزارشی از سفر چین و نشست شانگهای و جلسات پیش از آن ارائه دادند. بیان آن‌ها نشان‌دهنده بهت‌زدگی کشورهای بزرگ نسبت به این پیروزی‌های درخشانی است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی حاصل می‌شود.

زاکانی ادامه داد: کسانی که تا چندی قبل اساساً میدان برای همکاری با ایران قائل نبودند، گزارش رئیس‌جمهور این بود که همگی به شدت به دنبال پیوستگی و ارتباط با ایران هستند. ایران را یک مامن مطمئن برای آینده جهان می‌دانند. این خیلی حرف مهمی است.

وی ادامه داد: ایران، نقطه ثقلی است که مهم‌ترین بخش از جغرافیای جهان حاضر است و نقش اول را دارد. اساساً می‌گویند ما نمی‌توانیم چشم‌مان را ببندیم و باید با او همکاری کرد.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام، تصریح کرد: باید فرصت را مغتنم بدانیم تا بر مدار وحدت و انسجام و در مسیر شناخت دقیق امکانات کشور و بهره‌مندی از آن استفاده کنیم و شرایط را به سمتی ببریم که دشمن به میهن ما طمع نکند.

وی در تشریح اهداف دشمن گفت: دشمن بسیار علاقه دارد که همزمان متعرض شهر و کشور ما شود، آشوب در کشور ما برقرار کند و تحول سرزمینی از طریق تروریست‌های اجاره‌ای در برخی از کشورهای همسایه داشته باشد.

زاکانی در پایان خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم دست به دست هم دهیم و در پیروی از رهبر معظم انقلاب که الحمدلله فعال و اثرگذار اداره کشور را در عهده دارند، کشور را به انسجام، وحدت و یکپارچگی برسانیم که این وحدت، یکپارچگی و آمادگی، دشمن را از مواجهه ناامید کند و اگر هم مواجهه کرد، در لحظات اول برخورد جبرانی سنگین باشد.