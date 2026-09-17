

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان در راستای حضور در بیست‌ویکمین دوره المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ اتریش برگزار خواهد شد.

این اردو از ۲۹ شهریور تا ۵ مهر به میزبانی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان فوتسال ناشنوایان در این مرحله از اردو زیر نظر کادر فنی به تمرینات آماده‌سازی، تاکتیکی و فنی خواهند پرداخت تا با افزایش هماهنگی و آمادگی تیمی مسیر آماده‌سازی خود را برای حضور قدرتمند در المپیک زمستانی ۲۰۲۷ اتریش ادامه دهند.