رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان صومعه‌سرا گفت : بر اثر سقوط پنل خورشیدی در روستای ملکسر از توابع بخش طاهرگوراب، راننده کامیون حامل این پنل در دم جان باخت.

یک کشته براثر سقوط پنل خورشیدی حین انتقال به محل نصب در طاهرگوراب صومعه سرا یک کشته براثر سقوط پنل خورشیدی حین انتقال به محل نصب در طاهرگوراب صومعه سرا یک کشته براثر سقوط پنل خورشیدی حین انتقال به محل نصب در طاهرگوراب صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، اسماعیل صادقی با بیان اینکه این حادثه حوالی ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه امروز در محور طاهرگوراب ـ ماسال رخ داد گفت :پس از اعلام حادثه ، نجاتگران هلال احمر پایگاه شهید برشنورد کلیدبر به همراه نیرو‌های اورژانس و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند..

وی در تشریح این حادثه افزود : راننده کامیون هنگام باز کردن طناب متوجه حرکت بار به سمت خود شده و برای دور شدن به سمت عقب حرکت می‌کند که پای وی به باتری پنل گیر کرده و پنل خورشیدی با گردن وی برخورد می‌کند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان صومعه‌سرا گفت : راننده به علت شدت جراحات در محل حادثه جان باخت.