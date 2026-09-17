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رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان صومعهسرا گفت : بر اثر سقوط پنل خورشیدی در روستای ملکسر از توابع بخش طاهرگوراب، راننده کامیون حامل این پنل در دم جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، اسماعیل صادقی با بیان اینکه این حادثه حوالی ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه امروز در محور طاهرگوراب ـ ماسال رخ داد گفت :پس از اعلام حادثه ، نجاتگران هلال احمر پایگاه شهید برشنورد کلیدبر به همراه نیروهای اورژانس و آتشنشانی به محل اعزام شدند..
وی در تشریح این حادثه افزود : راننده کامیون هنگام باز کردن طناب متوجه حرکت بار به سمت خود شده و برای دور شدن به سمت عقب حرکت میکند که پای وی به باتری پنل گیر کرده و پنل خورشیدی با گردن وی برخورد میکند.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان صومعهسرا گفت : راننده به علت شدت جراحات در محل حادثه جان باخت.