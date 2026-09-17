به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست بررسی اقتصاد روستا در استان گفت: اجرای این طرح به شکل آزمایشی در بخش مرکزی همدان آغاز شده است.

او با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد روستا‌ها از مصرف‌کنندگی به سمت قطب‌های تولیدی افزود: هدف اصلی این طرح، ایجاد ابزار‌های مناسب برای رونق تولید، مدیریت صحیح فروش و تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستایی است.

حاجی بابایی تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم که با حضور میدانی در روستا‌ها و احصای مشکلات، بستر‌های لازم برای اشتغال‌زایی را فراهم کنیم، روستا‌ها نباید تنها مصرف‌کننده باشند، بلکه باید به واحد‌های فعال اقتصادی تبدیل شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز با اشاره به اهمیت اجرای این طرح ملی گفت: این طرح که برای نخستین بار در کشور از همدان کلید می‌خورد، با هدف رشد و رونق اقتصاد روستایی تدوین شده است.

سیدمجتبی حسینی افزود: در حال حاضر مطالعات دقیق در خصوص توانمندی‌های هر روستا انجام شده است و در تلاش هستیم با افزایش تولید و بازارسازی برای محصولات روستایی، شاهد تحولات چشمگیری در حوزه اشتغال باشیم.

او تصریح کرد: این طرح در مرحله نخست به شکل پایلوت در بخش مرکزی همدان اجرا می‌شود و پس از تکمیل مراحل اجرایی و ارزیابی نتایج، به عنوان الگویی جامع در تمامی شهرستان‌های استان تعمیم خواهد یافت.