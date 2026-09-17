به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین روز رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور در چونچئون کره جنوبی آغاز شد و سه نماینده ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در بخش انفرادی استاندارد زنان رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، مهدیه عقبایی در دور نخست با امتیاز ۸.۵۴ مقابل ماریا د سوزا از برزیل با امتیاز ۸.۵۲ به برتری رسید. عقبایی در دور دوم نیز با ارائه نمایشی بهتر و کسب امتیاز ۸.۶۳، کارمینا پرسینسکی از اتریش را که امتیاز ۸.۴۹ به دست آورد، شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. نماینده ایران در این مرحله با امتیاز ۹.۰۵۰ به مصاف چانگ تینگ‌جونگ از چین تایپه رفت که حریف او با امتیاز ۹.۰۶۰ به برتری رسید تا عقبایی با شکست میلی‌متری، از ادامه رقابت‌ها کنار برود.

در بخش انفرادی استاندارد مردان رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال نیز یاسین زندی کار خود را با پیروزی آغاز کرد. او در دور نخست با امتیاز ۸.۷۴، کنستانتین یانف از بلغارستان را با امتیاز ۸.۴۴ شکست داد. زندی در دور دوم نیز عملکرد موفقی داشت و با کسب امتیاز ۹.۰۷ مقابل ۸.۸۷ امتیاز عزیز بل محمد از تونس، به مرحله بعد راه پیدا کرد. نماینده ایران در دور سوم مقابل لی دونگ جون از کره جنوبی قرار گرفت و با وجود کسب امتیاز ۹.۰۸۰، مقابل امتیاز ۹.۱۸۰ حریف کشور میزبان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. لی دونگ جون در ادامه مسابقات با کسب عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد.

در بخش انفرادی ابداعی بالای ۱۷ سال دختران نیز حنانه احمدی نماینده ایران بود که نتوانست از مرحله مقدماتی و گروه خود صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان ۲۵ تا ۲۹ شهریور برگزار می شود و کاروان ایران با ۱۷ ورزشکار در این مسابقات حضور دارد. در روز نخست مسابقات تیم زنان ایران در رده سنی ۳۰-۱۸ به نشان نقره دست پیدا کرد.