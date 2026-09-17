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رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه تحمیل هزینههای روزانه ۸۰ میلیون تومانی برای هر لنج بابت اجاره بارج به دلیل ضعف امکانات زیرساختی در اسکله بندر پل قابل قبول نیست، گفت: سازمان منطقه آزاد مکلف است ظرف دو هفته مطالعات و گزارش کارشناسی خود را برای حل مشکل تخلیه بار تجاری در این اسکله ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در سال جاری به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان، و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، رؤسای دادگستری و دادستانهای جزیره قشم و بندر خمیر، مدیران و مسئولان ادارات و سازمانهای اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی در بندرعباس برگزار شد.
در این نشست، سه موضوع شامل چالش ساخت اسکله و موجشکن در بندر پل، موانع تکمیل و بهرهبرداری از پروژه بازارچه مرزی بندر پل و مشکلات اسکله مسافربری این بندر مورد بررسی قرار گرفت و به منظور رفع این مشکلات، مصوباتی تصویب شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به مشکلات لنجداران در بندرگاه و اسکله پل گفت: تحمیل هزینههای روزانه ۸۰ میلیون تومانی برای هر لنج بابت اجاره بارج به دلیل ضعف امکانات زیرساختی در اسکله بندر پل به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: منطقه آزاد به عنوان متولی، مکلف است ظرف دو هفته مطالعات و گزارش کارشناسی خود را برای حل مشکل تخلیه بار تجاری در اسکله بندر پل ارائه کند.
قهرمانی گفت: منطقه آزاد از نظر توانمندیهای مالی و حاکمیتی، متولی اصلی حل این چالش است و اداره بنادر، گمرک و منابع طبیعی نیز مکلف به همکاری کامل با آن هستند.
لزوم ارتقای ایمنی اسکله مسافری بندر پل
وی با اشاره به لزوم ارتقای ایمنی و بهرهوری اسکله مسافری و خودرویی بندر پل افزود: این موضوع برای پیشگیری از وقوع حوادث دریایی و کاهش ترافیکهای سنگین بهویژه در ایام نوروز ضروری است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: وضعیت فعلی به هیچوجه پاسخگوی نیازهای موجود نیست و منطقه آزاد و اداره کل بنادر و دریانوردی باید ظرف ۱۰ روز طرح مطالعاتی خود را جهت حل چالشهای ترافیکی و ایمنی در این اسکله، از جمله ایجاد مسیرهای مجزای رفت و برگشت و افزایش دسترسیهای اسکله ارائه دهند.
مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال
بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مقرر شد: منطقه آزاد قشم با همکاری ادارات بنادر و دریانوردی، گمرک و منابع طبیعی، مطالعات و کارشناسی مربوطه را انجام و شروع به اجرای عملیات ساخت اسکله و حل مشکل لنجداران کند.
همچنین مصوب شد اداره بنادر و دریانوردی، طرح مطالعاتی به همراه پیشنهادات و کارشناسی خود را برای حل مشکلات ایمنی و ترافیکی بندر مسافری-تجاری بندر پل ظرف ۱۰ روز ارائه کند.