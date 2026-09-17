استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه با تکمیل طرح‌های آموزشی در دست احداث در شهرستان سلماس، نیمی از مدارس کانکسی روستایی این شهرستان حذف می‌شود، تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری تمامی مدارس کانکسی شهرستان سلماس طی دو سال آینده در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی روز پنج‌شنبه در آیین افتتاح یک واحد آموزشی در شهرستان سلماس با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و تأمین مدارس مورد نیاز دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم است و روند اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به وضعیت مدارس کانکسی در شهرستان سلماس گفت: با اجرای طرح‌های آموزشی در دست احداث در این شهرستان، ۵۰ درصد مدارس کانکسی روستایی حذف خواهد شد و برنامه‌ریزی شده است که طی دو سال آینده تمامی مدارس کانکسی حذف شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی، ۳۰ مدرسه کانکسی در شهرستان سلماس وجود داشت که با افتتاح پنج پروژه آموزشی در دو هفته آینده، این تعداد به ۶ مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز کاهش خواهد یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: در شهرستان سلماس ۱۵ پروژه آموزشی در حال احداث است که اجرای این طرح‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای آموزشی شهرستان را تأمین کرده و به بهبود سرانه فضاهای آموزشی کمک کند.

این واحد آموزشی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با یک هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده و برای اجرای آن ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مدرسه «شادروان رحیمی» دارای ۱۲ کلاس درس است و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان شهرستان سلماس فراهم شده است.

افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه «شادروان رحیمی» در ادامه روند توسعه فضاهای آموزشی شهرستان سلماس و با هدف فراهم کردن محیطی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان انجام شد.

استاندار آذربایجان غربی امروز همچنین در ادامه سفر خود به سلماس طرح تجاری، فرهنگی و تفریحی «رویال پارک» سلماس را افتتاح کرد.

مجموعه «رویال پارک» سلماس در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و در هفت طبقه احداث شده و بخش‌های مختلف تجاری، فرهنگی و تفریحی را در خود جای داده است.

این مجموعه دارای ۲ طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ، چهار طبقه تجاری و یک طبقه با کاربری تفریحی است و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت جدیدی در حوزه خدمات تجاری، فرهنگی و تفریحی شهرستان سلماس ایجاد شده است.

افتتاح این پروژه با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، فرماندار سلماس و جمعی از مسئولان انجام شد و «رویال پارک» به عنوان یکی از طرح‌های جدید بخش خصوصی در حوزه خدمات شهری، فعالیت خود را آغاز کرد.