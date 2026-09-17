واحد گلخانه‌ای با ۷۵ میلیارد ریال هزینه با مشارکت بنیاد برکت، جهاد کشاورزی و آورده شخصی در کاشان احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این واحد تولیدی با هدف توسعه کشاورزی نوین و مدیریت بهینه منابع آبی، ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ تن انواع محصولات گلخانه‌ای را دارد که نقش مؤثری در تأمین نیاز منطقه و همچنین ایجاد ارزش‌افزوده خواهد داشت.

راه‌اندازی این مجموعه علاوه بر توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در منطقه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶ نفر از جوانان جویای کار را فراهم کرده است.

فرماندار کاشان گفت:بنیاد برکت به عنوان یکی از بازوان اجرایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در مناطق محروم و کم‌برخوردار، حمایت از طرح‌های خرد و متوسط در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی را در دستور کار خود دارد.

راعی افزود:بهره‌برداری از این گلخانه نمونه‌ای از تلاش‌های صورت گرفته برای پیوند میان دانش فنی، سرمایه و نیروی کار بومی است که می‌تواند الگویی موفق برای توسعه پایدار در سطح شهرستان باشد.