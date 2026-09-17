برپایی مسابقات «میدانیار» در کنار تجمعات مردمی زرندیه؛ مهارتآموزی با طعم شور و نشاط انقلابی
همزمان با برگزاری تجمعات شبانه مردم در حمایت از آرمانهای نظام و انقلاب، مسابقات «میدانیار» با هدف تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی جوانان و ایجاد فضای پرشور و نشاط، در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
این رویداد که در حاشیه تجمعات شبانه مردمی شکل گرفته، تلاش دارد تا با بهرهگیری از فضای تعاملی موجود، بستری مناسب برای آموزش و توانمندسازی اقشار مختلف بهویژه جوانان فراهم آورد.
هدف از برگزاری این مسابقات، ارتقای سطح دانش و مهارتهای کاربردی در جامعه و همچنین ترویج شور و نشاط اجتماعی در میان شرکتکنندگان است. این رقابتها در چهار بخش تخصصی شامل فرهنگی، امدادی، سلاحشناسی و رسانه طراحی شده است تا شرکتکنندگان در حوزههای مختلف مورد ارزیابی و آموزش قرار گیرند.
برگزاری اینگونه برنامههای مهارتی در کنار اجتماعات انقلابی، فرصتی مغتنم برای پیوند میان آرمانگرایی و مهارتآموزی فراهم کرده است تا ضمن تقویت بنیه دفاعی و فرهنگی، روحیهی پویایی و مشارکتجویی در نسل جوان بیش از پیش تقویت شود.