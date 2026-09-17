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استاندار مازندران از چهار مدرسه آسیبدیده از سیل در ساری و بهنمیر بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در این بازدید، روند بازسازی و آمادهسازی مدارس بررسی شد و با توجه به پیشرفت مناسب عملیات، این مدارس طبق وعده دادهشده آماده تحویل به آموزش و پرورش هستند.
دانشآموزان این مدارس نیز با شاخههای گل، از استاندار و عوامل اجرایی که برای آمادهسازی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی تلاش کردند، قدردانی کردند.
در مجموع، ۶۶ مدرسه در پی سیل اخیر در استان مازندران آسیب دیدند که بنا بر برنامهریزی انجامشده، همه این مدارس تا پیش از یکم مهرماه آماده و به آموزش و پرورش تحویل خواهند شد
بنیامین مرشدی گزارش میدهد...