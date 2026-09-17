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در حاشیه بازدید جمعی از مسئولان استانی و محلی از طرح های نهضت ملی مسکن، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از پیشرفت ۶۸ درصدی این طرح در ماکو و بازرگان خبر داد و بر تسریع در اجرای پروژهها، صدور اسناد، تأمین انشعابات و پرداخت تسهیلات بانکی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مقدم، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی، در حاشیه بازدید روحالله محبوبی، رئیسکل بازرسی آذربایجانغربی، شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو، حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و جمعی از مسئولان استانی و محلی از طرحها و پروژههای شهرستان، طی گفتوگو با روابط عمومی فرمانداری ماکو، آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.
مقدم با اشاره به پیشرفت ۶۸ درصدی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان، اظهار کرد: در شهرهای ماکو و بازرگان مجموعاً ۶ سایت برای اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده و در مجموع یک هزار و ۴۷۹ واحد مسکونی در این سایتها در حال اجراست.
وی افزود: از مجموع واحدهای در دست اجرا، ۴۵۵ واحد مربوط به سایت امامداشی بازرگان است که روند اجرای این پروژه نیز در حال پیگیری است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی بر ضرورت تسریع در اجرای فاز دوم پروژههای نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: همکاری و همراهی شهرداریها در اجرای این مرحله، بهویژه در فرآیند صدور اسناد تکبرگی و تفکیک طبقات واحدهای مسکونی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مقدم همچنین بر ضرورت تسریع در برقراری انشعابات واحدهای مسکونی تأکید کرد و افزود: موضوع تأمین و برقراری انشعابات، بهویژه گازرسانی به سایت ایران خودرو، از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود تا روند بهرهبرداری از واحدهای مسکونی با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی در ادامه، تسریع در انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات متمم نهضت ملی مسکن از سوی بانک مسکن را از دیگر الزامات تسریع در روند اجرای پروژهها عنوان کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: رفع موانع موجود و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، خدماترسان، شهرداریها و بانک عامل میتواند به تسریع در تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن و پاسخگویی به نیاز متقاضیان کمک کند.