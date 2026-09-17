\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631\u061b \u06f2\u06f0\u06f0 \u0634\u0628 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646\u060c \u00a0\u06f2\u06f0\u06f0 \u0634\u0628 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0632\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u00a0\u06f2\u06f0\u06f0 \u0634\u0628 \u067e\u0627\u06cc\u0645\u0631\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644\u060c \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc\u060c \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\n\n