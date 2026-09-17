در آستانه سال تحصیلی جدید و در یک اقدام خیرخواهانه ۵ هزار بسته لوازم التحریر به همت تولیت موقوفه ماه رخسار خانم معتمد در بین دانش‌آموزان نواحی منفصل شهری کردستان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر تولیت موقوفه ماه رخسار خانم معتمد وزیری گفت: این بسته‌ها به ارزش ۱۶ میلیارد تومان بین دانش‌آموزان پایه‌های مختلف تحصیلی توزیع می‌شود.

تامین پنج هزار بسته لوازم التحریر به همت موقوفه ماه رخسار خانم معتمد وزیری, اقلامی که قرار است تا قبل از بازگشایی مدارس در بین دانش آموزان جامعه هدف توزیع شود.

این موقوفه همواره در امور خیرخواهانه از جمله تامین جهیزیه نوعروسان ، آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد و مالی ، کمک به زنان سرپرست خانوار و دانش اموزان کم بضاعت مشارکت دارد.