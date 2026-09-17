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وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت فاصله گرفتن از روشهای سنتی کمبازده، از پیگیری رفع موانع صادرات سیب، اصلاح سیاستهای تنظیم بازار و توسعه بازارهای صادراتی خبر داد و گفت: صادرات بخش کشاورزی کشور به ۸ میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا نوری در نشست با فعالان حوزه زراعت و باغبانی مراغه که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت:باید در کشاورزی از نگاههای سنتی با بهرهوری پایین فاصله بگیریم و توجه ویژهای به بهرهوری، سودآوری و فعالیت منظم و شفاف داشته باشیم.
وی درباره مشکلات ایجادشده در صادرات سیب افزود: برای رفع این مشکلات پیگیر هستیم و از دیپلماسی فعال استفاده میکنیم، البته همه فعالیتها باید در چارچوب قوانین انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه تصمیمگیری درباره کارتهای بازرگانی و بازگشت ارز، وزارت جهاد کشاورزی پیگیر این است که بخش کشاورزی مستثنی شود، اما سایر ارگانها و نهادها نیز در این زمینه تصمیمگیر هستند و باید یک رویه شفاف و صحیح وجود داشته باشد.
نوری با اشاره به تغییر رویکرد در سیاستهای تنظیم بازار گفت:امروز بازار است که قیمت را تعیین میکند و تولیدکنندگان نیز باید فعالیت خود را با این شرایط تطبیق دهند.
وی گفت: باید به بهرهوری، سودآوری و فعالیت منظم و شفاف توجه ویژه داشته باشیم و سیاستهای بخش کشاورزی نیز در همین مسیر دنبال شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصلاح مقررات در حوزه نهادهها تصریح کرد:این امکان ایجاد شده است که نهادههای دام وارد و پس از فرآوری دوباره صادر شوند. در حوزه واردات گندم برای صنف و صنعت نیز این امکان ایجاد شده است.
نوری بیان داشت: با همین اصلاحات بود که در زمان جنگ تحمیلی بازار توانست نیاز مردم را تامین کند، زیرا موانع را از جلوی تولیدکنندگان برداشتیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی گفت: در یکونیم سال گذشته ۲۳ قلم سم را ممنوع کردیم و شناسنامهدار شدن محصولات را نیز بهصورت جدی آغاز کردهایم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ایران محصولات بسیار سالمتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر تولید میشود و ما به کشورهایی از جمله روسیه و کشورهای اروپایی که سختترین قوانین را دارند، صادرات داریم و محصولات ایرانی مجوز ورود به این بازارها را دریافت میکنند.
نوری خاطرنشان کرد: دیپلماسی برای دنبال کردن بازارهای جدید صادراتی در حال انجام است و باید بازارهای صادراتی جدیدی برای محصولات کشاورزی ایجاد کنیم.
وی با اشاره صادرات ۸ میلیارد دلار بخش کشاورزی گفت:صادرات اثر تنظیمی در بازار دارد و به تولیدکنندگان کمک میکند.
نوری گفت:بنا نداریم روشهای جدید تولید، روشهای سنتی را دچار اشکال کند و توسعه باید بهگونهای باشد که ظرفیتهای موجود نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه توسعه عدالتمحور در وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشود گفت: هر فعالیتی که اقتصادی و بهرهور باشد، در هر مقیاسی میتواند فعالیت کند و سیاست ما حمایت از فعالیتهای اقتصادی و بهرهور در بخش کشاورزی است.
نوری درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: تاکنون ۲۱ درصد پول گندم پرداخت شده و در چند روز آینده بخش قابل توجهی از مطالبات پرداخت خواهد شد.
وی درباره قیمت بذر گندم سال آینده افزود: قیمت بذر ۷۲ هزار تومان تعیین شده که پنج هزار تومان یارانه به آن اختصاص میدهیم و در نتیجه قیمت آن به ۶۸ هزار تومان میرسد. این قیمت مربوط به بذر گندم سال آینده است که هنوز قیمت گندم آن تعیین نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی گفت: برای ایجاد نیروگاه خورشیدی، زمین بهسرعت واگذار میشود و وزارت نیرو نیز تسهیلات پرداخت میکند.
نوری توسعه صنایع تبدیلی ، تکمیلی و گلخانهها را از سیاستهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و بیان داشت: توسعه این بخشها با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت اقتصاد کشاورزی دنبال میشود.