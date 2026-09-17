مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در بازدید مجدد از مناطق سیل‌زده و مدرسه آسیب‌دیده بهنمیر، روند اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت‌ها و رفع مشکلات ناشی از سیلاب را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران هدف از این بازدید را بررسی اقدامات انجام‌شده، شناسایی نیاز‌های باقی‌مانده و رفع مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: بازدید مجددی که امروز از مناطق سیل‌زده داشتم، برای این بود که ببینیم چه کار‌هایی انجام شده، چه اقداماتی نیاز است و چه مشکلاتی وجود دارد تا برای رفع آنها اقدام کنیم.

یونسی رستمی با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی و آسیب‌دیدگی مدارس استان در جریان سیلاب اخیر اظهار کرد: برای من در رابطه با عدالت آموزشی، موضوع مدارس بسیار مهم بود. از قبل به مردم و دانش‌آموزان قول داده بودم که مدارس آسیب‌دیده را ترمیم، بازسازی و نوسازی کنیم.

وی افزود: حدود ۶۶ مدرسه آسیب دیده بود و قول داده بودیم این مدارس را به اتمام برسانیم و در اختیار شهروندان قرار دهیم که الحمدلله به قول خودمان وفا کردیم و این اقدامات انجام شد.

استاندار مازندران در ادامه، جبران خسارت‌های واردشده به مردم را از دیگر محور‌های پیگیری مدیریت استان دانست و گفت: در اقصی نقاط استان با شهروندان صحبت کردم و در بیشتر شهر‌ها دیدیم که مردم از عملکرد کارگزاران و مدیران تشکر و قدردانی کردند.

یونسی رستمی تأکید کرد: ما این موضوعات را رها نمی‌کنیم و تا انتها هستیم تا جبران خسارت‌ها به‌طور کامل انجام شود.

وی همچنین درباره زیرساخت‌های آسیب‌دیده گفت: زیرساخت‌هایی که آسیب دیده‌اند نیز باید به اتمام برسند و اقدامات لازم برای بازسازی و ترمیم آنها انجام شود.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقاط حادثه‌خیز شناسایی‌شده، خاطرنشان کرد: نقاط حادثه‌خیز توسط مجموعه‌های مربوط شناسایی شده و اقدامات برای رفع مشکلات این نقاط در حال انجام است.

یونسی رستمی در پایان از همکاری مردم استان، به‌ویژه مردم مرکز و شرق استان، همچنین فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مردم در کف جامعه که در جریان این حادثه با مجموعه مدیریت استان همکاری کردند، قدردانی کرد.