مسئول بسیج جامعه زنان سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام از برگزاری دومین جشنواره استانی «ایلدُخت» با محوریت طراحی پوشش اجتماعی بانوان خبر داد و گفت: طراحان، تولیدکنندگان و علاقه‌مندان حوزه پوشاک تا ۲۳ مهرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «کبری احمدیان» مسئول بسیج جامعه زنان سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در جلسه هماهنگی دومین جشنواره استانی «ایلدُخت» گفت: این جشنواره با هدف طراحی پوشش اجتماعی بانوان و در راستای تقویت و ترویج هویت پوشاک ایرانی-اسلامی در استان ایلام برگزار می‌شود.

وی افزود: جشنواره «ایلدُخت» فرصتی برای شناسایی، معرفی و حمایت از ظرفیت‌های موجود در حوزه طراحی و تولید پوشاک است و طراحان و تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه آثار خود در این رویداد فرهنگی و اجتماعی مشارکت کنند.

احمدیان با اشاره به زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ادامه داد: علاقه‌مندان از ۲۳ شهریورماه تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در دومین جشنواره استانی «ایلدُخت» ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: آثار ارسال‌شده پس از پایان مهلت فراخوان، توسط داوران مجرب مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و آثار برتر بر اساس معیار‌های جشنواره انتخاب خواهند شد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با بیان اینکه «ایلدُخت» با پیوست بومی استان ایلام برگزار می‌شود، تصریح کرد: توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و بومی استان در حوزه پوشاک از محور‌های مورد توجه این جشنواره است و تلاش می‌شود زمینه‌ای برای حضور و رقابت استعداد‌های مختلف در این عرصه فراهم شود.

وی اظهار داشت: دومین جشنواره استانی «ایلدُخت» در چهار سطح دانش‌آموزی، دانشجویی، علاقه‌مندان آزاد و خانه‌های مد و تولیدکنندگان پوشاک برگزار می‌شود و طراحی پوشش اجتماعی بانوان یکی از موضوعات محوری این رویداد است.

احمدیان اضافه کرد: برگزاری جشنواره در سطوح مختلف، زمینه حضور طیف گسترده‌ای از علاقه‌مندان و فعالان حوزه طراحی و تولید پوشاک را فراهم می‌کند و می‌تواند به شناسایی استعداد‌های جدید و معرفی ظرفیت‌های استان در این حوزه کمک کند.

وی با اشاره به برنامه اختتامیه جشنواره بیان کرد: اختتامیه مرحله استانی دومین جشنواره «ایلدُخت» در آبان‌ماه برگزار خواهد شد و آثار برگزیده استان برای حضور در جشنواره ملی «ایراندخت» ارسال می‌شوند.

احمدیان از طراحان، دانش‌آموزان، دانشجویان، علاقه‌مندان، خانه‌های مد و تولیدکنندگان پوشاک استان دعوت کرد با توجه به فرصت تعیین‌شده، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و از ظرفیت این رویداد برای معرفی توانمندی‌ها و ایده‌های خود بهره بگیرند.