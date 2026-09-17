با هدف مقابله با پیامد‌های خشکسالی و در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، برداشت محصول عناب از نخستین باغ فوق متراکم استان مرکزی در شهرستان ساوه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرستان ساوه که در کشور به عنوان قطب تولید انار و طالبی شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر به دلیل کاهش نزولات جوی و محدودیت منابع آبی، تغییر الگوی کشت را به منظور حفظ بهره‌وری در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا و با حمایت‌های جهاد کشاورزی، ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر با هدف سازگاری با اقلیم منطقه در اولویت برنامه‌های باغداران این شهرستان قرار گرفته و عناب به عنوان یکی از محصولات جایگزین، مورد استقبال قرار گرفته است.

بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان جهاد کشاورزی، امسال بالغ بر ۶۵۰ تن عناب از نخستین باغ فوق متراکم این استان در شهرستان ساوه برداشت و روانه بازار‌های مصرف خواهد شد که گامی مهم در جهت مدیریت منابع آبی و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی این منطقه محسوب می‌شود.