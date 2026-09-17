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تصویربرداری فصل دوم مجموعه طنز «اسباب زحمت» آغاز شد. گروه تولید کار خود را از تهران کلید زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل دوم این مجموعه با حضور همان گروه بازیگران فصل نخست مقابل دوربین رفته و قرار است در ادامه با سفر گروه به شهرهای مختلف، ماجراهای تازهای برای احمدآقا، صادق، ناصر خان و خانوادههایشان رقم بخورد.
پای احمدآقا، صادق، ناصر خان و خانوادههایشان در فصل دوم مجموعه طنز «اسباب زحمت» به ماجراهای پیچیدهای باز میشود که دردسرهای زیادی برایشان به همراه دارد. این دردسرها در کنار سفرهای پرماجرا به شهرهای مختلف، بخشی از داستان فصل دوم این مجموعه را شکل میدهد.
مجموعه «اسباب زحمت»، به سفارش سیمافیلم تولید میشود. فصل دوم نیز مانند فصل نخست با تکیه بر موقعیتهای طنز و ماجراهای خانوادگی شخصیتهای اصلی پیش میرود و سفرهای آنان به شهرهای مختلف، موقعیتهای تازهای را برای ادامه داستان رقم خواهد زد.
پخش فصل اول مجموعه «اسباب زحمت»، از ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ از شبکه یک آغاز شد و تا ۸ اسفند ادامه داشت، اما قسمتهای بعدی این مجموعه به علت جنگ رمضان متوقف شد. این مجموعه از ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ مجدداً پخش خود را از ابتدا آغاز کرد.
این مجموعه با نگاهی طنزآمیز به سبک زندگی و روابط انسانی، داستان چند کارگر باربری را روایت میکند که با حضور در منازل و اماکن مختلف برای اسبابکشی، ناخواسته وارد ماجراها و موقعیتهای متفاوت و گاه چالشبرانگیز میشوند، موقعیتهایی که هر کدام بستری برای پرداختن به مسائل اخلاقی و خانوادگی فراهم میکند.