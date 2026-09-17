معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در پنجمین جلسه کارگروه وصول مطالبات کلان شبکه بانکی استان، بر ضرورت تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی و بازگشت منابع بانکی به چرخه اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر گفت: بخشی از مطالبات بانکی که سال‌هاست بلاتکلیف مانده و لازم است با بررسی کارشناسی، ایرادات موجود در فرآیند وصول این مطالبات شناسایی و برطرف شود.

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به برخی پرونده‌های حقوقی مطالبات بانکی افزود: پس از ورود پرونده به فرآیند قضایی، رسیدگی در چارچوب صلاحیت دستگاه قضایی انجام می‌شود؛ از این‌رو باید پیش از رسیدن پرونده‌ها به این مرحله، اقدامات کارشناسی و حقوقی لازم با دقت بیشتری انجام شود تا از تداوم بلاتکلیفی مطالبات جلوگیری شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی و تعیین تکلیف اموال مازاد بدهکاران تأکید کرد و گفت: در چارچوب قانون و با همکاری دستگاه قضایی و ضابطان، شناسایی اموال مازاد بدهکاران کلان می‌تواند به تسریع فرآیند وصول مطالبات و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی کمک کند.

کیان‌مهر با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اظهار کرد: در شرایط افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها، شبکه بانکی باید پرداخت تسهیلات خرد را با سرعت بیشتری دنبال کند.

او افزود:مدیریت استان آمادگی دارد در مواردی که نیاز به هماهنگی و ورود دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، برای رفع موانع و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد.