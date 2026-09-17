به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه هم اکنون آسمان استان نیمه ابری تا ابری است گفت: از نواحی غربی از جمله رضوانشهر، ماسال، آستارا و صومعه سرا بارش باران گزارش شده است.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی از امروز به گیلان افزود: این سامانه بارشی تا تا اوایل هفته آینده در استان ماندگار است و در این مدت با تداوم استقرار توده هوای خنک و بارشی، بارش تناوبی باران همراه با رعد و برق و وزش باد و مه آلودگی هوا در استان تا یکشنبه آینده ادامه دارد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گیلان، گفت: بارش باران در این مدت گاهی رگباری، با وزش شدید باد و احتمال بارش تگرگ همراه است.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین افزود: در این مدت دمای هوای استان ۳ تا ۵ درجه کاهش می‌یابد.

محمددادرس گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۶۰ تا ۷۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا تا یکشنبه نامناسب است.

وی افزود: در شبانه روز گذشته اسب وونی تالش با دمای ۱۳ درجه سلسیوس و دیلمان بادمای ۳۴ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین شهر‌های استان بودند.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هم اکنون دمای رشت مرکز استان ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت این شهر ۷۱ درصداست.