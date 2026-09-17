به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران با تشریح برنامه‌ها و اقدامات بهزیستی استان در حوزه درمان، بازتوانی و توانمندسازی افراد دارای اختلال مصرف مواد، از فعالیت ۴۶ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی اعتیاد با ظرفیت یک‌هزار و ۳۵۰ تخت در استان خبر داد.

مدیرکل بهزیستی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۶ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی اعتیاد در مازندران فعال هستند و با ظرفیت یک‌هزار و ۳۵۰ تخت، به افراد متقاضی درمان خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: از مجموع این مراکز، سه مرکز ویژه بانوان در شهرستان‌های عباس‌آباد، محمودآباد و ساری فعال است و خدمات درمانی مورد نیاز این گروه را ارائه می‌دهد.

رحمانی با تشریح شیوه فعالیت مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی اعتیاد گفت: درمان در این مراکز با رویکرد پرهیزمدار و با تکیه بر مشاوره‌های فردی و گروهی، جلسات آموزشی و خدمات روان‌شناختی انجام می‌شود و تیم درمان متشکل از پزشک، روان‌شناس، مددیار اعتیاد، مددیار خانواده و مدیر داخلی، فرآیند ارائه خدمات به متقاضیان درمان را دنبال می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه پذیرش در این مراکز به صورت داوطلبانه انجام می‌شود، ادامه داد: مدت درمان با توجه به شرایط روانی، اجتماعی و خانوادگی فرد و نظر تیم درمان، از یک دوره ۳۰ روزه تا سه دوره تعیین می‌شود و افراد پس از ترخیص نیز به مدت ۱۸ ماه تحت پیگیری قرار می‌گیرند.

وی درباره حمایت از افراد کم‌برخوردار برای بهره‌مندی از خدمات درمان اعتیاد گفت: تعرفه ماهیانه پذیرش و درمان در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد دارای اختلال مصرف مواد در سال گذشته، ۵۳ میلیون و ۵۵۰ هزار رالک بوده است و در سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از درمان افراد بی‌بضاعت و فراهم کردن امکان بهره‌مندی آنان از یارانه درمان اعتیاد، مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب یارانه درمان اعتیاد افراد بی‌بضاعت به مراکز درمان اعتیاد تخصیص یافت.

رحمانی افزود: در سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار و ۹۳۸ بیمار در مراکز تحت پوشش پذیرش و درمان شدند و یک‌هزار و ۲۳۰ بیمار بی‌بضاعت نیز از یارانه درمان اعتیاد بهره‌مند شدند.

حمایت از اشتغال و مهارت‌آموزی بهبودیافتگان

مدیرکل بهزیستی مازندران توانمندسازی و فراهم کردن زمینه اشتغال بهبودیافتگان را از دیگر محور‌های اقدامات بهزیستی استان عنوان کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون ۳۷۰ نفر از بهبودیافتگان از تسهیلات خوداشتغالی بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز از سال گذشته تاکنون یک‌هزار و ۲۲۶ نفر از افراد تحت درمان از آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شده‌اند.

رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده‌های افراد تحت درمان گفت: با توجه به نقش حمایت از خانواده‌ها در صیانت از خانواده و استمرار فرآیند درمان، تاکنون یک‌هزار و ۹۲۸ خانواده از خانواده‌های افراد تحت درمان، تحت پوشش مستمری ماهیانه بهزیستی مازندران قرار گرفته‌اند.

ارائه خدمات مددکاری و توانمندسازی در قالب «مدیریت مورد»

رحمانی از اجرای برنامه مدیریت مورد برای حمایت از بهبودیافتگان خبر داد و اظهار کرد: در قالب این برنامه، مجموعه‌ای از خدمات مددکاری و توانمندسازی شامل مشاوره، اشتغال، بازگشت به خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی به افراد بهبودیافته ارائه می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته ۴۱۸ بیمار توسط مراکز مجری در سطح استان تحت پوشش خدمات توانمندسازی برنامه مدیریت مورد قرار گرفتند و در سال جدید نیز با هدف توسعه این برنامه برای معتادان بهبودیافته، راه‌اندازی مراکز جدید در سطح استان از طریق فراخوان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: در سال گذشته ۱۱ تیم مدیریت مورد شامل هشت تیم مستقر در شهرستان‌های رامسر، چالوس، بابل، نکا، بهشهر و گلوگاه و سه تیم در شهرستان ساری، خدمات مددکاری را به افراد نیازمند بهبودیافته از مراکز موضوع ماده ۱۵ و ۱۶ ارائه کردند.

پذیرش ۱۱۱ بهبودیافته در مراکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی

رحمانی با اشاره به ضرورت حمایت از افرادی که پس از درمان، شرایط لازم برای بازگشت مستقیم به خانواده و جامعه را ندارند، گفت: برخی از متقاضیان پذیرش‌شده در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی، به دلیل شرایط اجتماعی و خانوادگی، آمادگی لازم برای بازگشت به خانواده و جامعه را ندارند و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز عود مجدد اعتیاد شود.

وی افزود: در همین راستا، بهزیستی مازندران از ظرفیت مراکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی بهبودیافتگان استفاده می‌کند و در سال گذشته ۱۱۱ فرد بهبودیافته در این مراکز پذیرش و از خدمات توانمندسازی و اشتغال بهره‌مند شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی شامل یک مرکز ویژه بانوان و دو مرکز ویژه آقایان در استان فعال هستند و خدمات مورد نیاز بهبودیافتگان را ارائه می‌کنند.

نقش بهزیستی در ساماندهی معتادان متجاهر

رحمانی با تشریح نقش بهزیستی در فرآیند ساماندهی معتادان متجاهر گفت: بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح معابر و اماکن عمومی در حیطه وظایف بهزیستی نیست و این فرآیند بر اساس تقسیم کار قانونی توسط دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.

وی افزود: پس از شناسایی، جمع‌آوری، غربالگری و طی مراحل قانونی، افراد واجد شرایط با حکم قضایی به مراکز درمانی تحت نظارت بهزیستی ارجاع می‌شوند و بهزیستی در این مرحله، مسئولیت تخصصی پذیرش، درمان و بازتوانی آنان را بر عهده دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران اظهار کرد: مراکز تحت نظارت بهزیستی مجموعه‌ای از خدمات تخصصی را برای افراد دارای اعتیاد ارائه می‌کنند که خدمات پزشکی، روان‌شناختی و مددکاری از جمله آن است و این خدمات با هدف فراهم کردن زمینه بهبودی و بازگشت افراد به خانواده و جامعه ارائه می‌شود.

رحمانی تأکید کرد: ساماندهی پایدار اعتیاد تنها با جمع‌آوری فرد از سطح شهر محقق نمی‌شود و درمان و بازتوانی، حمایت اجتماعی، توانمندسازی، اشتغال و پیگیری پس از ترخیص، بخش‌های مهم این فرآیند را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه اعتیاد و بی‌خانمانی از آسیب‌های اجتماعی چندوجهی هستند، گفت: کاهش و مدیریت این آسیب‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و ایفای مسئولیت هر دستگاه در چارچوب وظایف قانونی خود است.

وی خاطرنشان کرد: بهزیستی مازندران خود را در قبال افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی مسئول می‌داند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود، حمایت، کاهش آسیب، درمان، توانمندسازی و کمک به بازگشت افراد به چرخه زندگی اجتماعی را دنبال می‌کند و با همین رویکرد، وظایف قانونی و تخصصی خود را در مسیر «بهتر زیستن» مردم استان به انجام می‌رساند.