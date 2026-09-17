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سیدجعفر سجادی، استاد خوشنویسی اسدآبادی از هفتسالگی این هنر را آغاز و تاکنون بیش از ۵۰ اثر منحصر به فرد خلق کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این استاد خوشنویسی کشور، از هنرمندان محله سیدان اسدآباد، بیش از پنج دهه است که با قلم و هنر خوشنویسی مأنوس است.
او متولد سال ۱۳۴۱ است و خوشنویسی را از هفتسالگی آغاز کرده و در طول سالها فعالیت هنری، بیش از ۵۰ اثر منحصربهفرد خلق کرده است.
رسمالخط شکسته، تحریری و نستعلیق، گزیده اشعار حافظ و مولانا، رباعیات خیام و کلیات باباطاهر از جمله آثار این هنرمند اسدآبادی است.
استاد سجادی در حال حاضر مشغول نگارش قرآن کریم با خطی ابداعی است، اثری که برای تکمیل آن حدود پنج سال زمان نیاز است.
بخشی از آثار این استاد خوشنویسی نیز در کتابخانههای عمومی موجود است و علاقهمندان میتوانند از این آثار استفاده کنند.