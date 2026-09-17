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عملیات جمعآوری و پاکسازی نخالههای ساختمانی و ضایعات رهاشده در محدوده بلوار خرمرودی ایلام با هدف ارتقای سیمای شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عملیات جمعآوری و پاکسازی نخالههای ساختمانی و ضایعات رهاشده در محدوده بلوار خرمرودی با هدف ارتقای سیمای شهری، افزایش پاکیزگی محیط و تسهیل عبور و مرور شهروندان انجام شد.
در این عملیات، نیروهای خدمات شهری با استفاده از تجهیزات و ماشینآلات لازم، نسبت به جمعآوری نخالهها و پاکسازی حاشیه بلوار اقدام کردند.
شهرداری ضمن تأکید بر تداوم عملیات پاکسازی معابر و فضاهای عمومی، از شهروندان درخواست کرد از رهاسازی نخالههای ساختمانی و پسماند در معابر و حاشیه شهر خودداری کرده و در حفظ پاکیزگی و زیبایی محیط شهری مشارکت کنند.
بر اساس اعلام شهرداری، پاکسازی و ساماندهی نقاط مختلف شهر در راستای بهبود کیفیت محیط شهری و ایجاد فضایی مناسبتر برای شهروندان ادامه خواهد داشت.