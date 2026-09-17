\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u062a\u0642\u0627\u0636\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0646\u062c\u0634\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0647 \u062f\u0641\u062a\u0631\u0686\u0647 \u0648 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d\u0627\u062a \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645\u200c\u0634\u062f\u0647\u060c \u062b\u0628\u062a\u200c\u0646\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u062b\u0628\u062a\u200c\u0646\u0627\u0645\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u062a\u0627 \u06f2\u06f8 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0635\u062a \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u062b\u0628\u062a\u200c\u0646\u0627\u0645\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u06cc\u0627 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0