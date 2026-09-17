رشد ۵۰ درصدی پرداخت زکات در شازند
کشاورزان پیشگام در کمک به نیازمندان
همزمان با فصل برداشت محصولات کشاورزی، میزان پرداخت زکات واجب در شهرستان شازند نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافت که نشاندهنده تقویت فرهنگ دینی و حس نوعدوستی در بین بهرهبرداران بخش کشاورزی این منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
کشاورزان شهرستان شازند در فصل برداشت محصول، با پایبندی به دستورات دین مبین اسلام و با هدف دستگیری از نیازمندان، امسال مشارکت چشمگیری در امر پرداخت زکات داشتهاند.
بر اساس گزارشهای واصله، میزان زکات واجب پرداخت شده توسط کشاورزان این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است.
این سنت حسنه که با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار و بهرهمندی نیازمندان از برکات محصولات کشاورزی انجام میشود، هرساله با آغاز فصل برداشت، مورد توجه و استقبال کشاورزان متدین منطقه قرار میگیرد تا ضمن ادای فریضه الهی، گامی موثر در راستای کاهش محرومیت در سطح شهرستان برداشته شود.