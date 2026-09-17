به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان گفت: این باشگاه به دلیل باقی ماندن بدهی‌های قابل توجه از سال‌های گذشته و همچنین تعهدات فصلی با شرایط خاص مالی مواجه بود، که با همراهی همه مسوولان ذوب آهن و تسهیلات بانکی موانع مالی هم اکنون برطرف شده و در انضباط مالی مطلوبی به سر می‌بریم.

جواد محمدی افزود: هم اکنون پرونده‌های حقوقی و همچنین پرونده‌های مربوط به تعیین وضعیت، کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تعیین تکلیف شده‌اند و مطالبات بازیکنان، چک‌های برگشتی و دیگر تعهداتی که مشکلات عمده‌ای برای باشگاه به وجود آورده بود، برطرف شده است.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بیمه و مالیات گفت: در حوزه مسائل بیمه‌ای و مالیاتی نیز اقدامات بسیار خوبی اجرا شده و بخش عمده‌ای از مشکلات مدیریت شده است.