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مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان گفت: دغدغههای مالی ذوب آهن برطرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان گفت: این باشگاه به دلیل باقی ماندن بدهیهای قابل توجه از سالهای گذشته و همچنین تعهدات فصلی با شرایط خاص مالی مواجه بود، که با همراهی همه مسوولان ذوب آهن و تسهیلات بانکی موانع مالی هم اکنون برطرف شده و در انضباط مالی مطلوبی به سر میبریم.
جواد محمدی افزود: هم اکنون پروندههای حقوقی و همچنین پروندههای مربوط به تعیین وضعیت، کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تعیین تکلیف شدهاند و مطالبات بازیکنان، چکهای برگشتی و دیگر تعهداتی که مشکلات عمدهای برای باشگاه به وجود آورده بود، برطرف شده است.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بیمه و مالیات گفت: در حوزه مسائل بیمهای و مالیاتی نیز اقدامات بسیار خوبی اجرا شده و بخش عمدهای از مشکلات مدیریت شده است.