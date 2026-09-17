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رگبار متناوب باران، رعد و برق همراه با وزش باد شدید و گردوخاک آذربایجان غربی را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ اداره هواشناسی مهاباد اعلام کرد: براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو و افزایش گرادیان فشاری، از فردا رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) نیمه شمالی و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و گردوخاک کلیه مناطق استان را فرا میگیرد و این وضعیت تا یکشنبه ادامه دارد.
بر این اساس؛ احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه ها؛ احتمال خسارت به سازههای موقت، بناهای نیمه کاره و محصولات کشاورزی و احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا در اثر تندباد وجود دارد.
ضمن آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران به شهروندان توصیه میشود، از تردد و استراحت در حاشیه رودخانهها و مسیل ها، فعالیتهای کوهنوردی، سفرهای غیرضروری پرهیز و در ترددهای شهری و جادهای احتیاط کنند.