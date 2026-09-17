وحید رستمی، مسئول برگزاری لیگ «ربات‌های سرویس‌رسان در کار»، ضمن تبیین اهداف فنی این رقابت‌ها، بر لزوم حمایت جدی‌تر صنعت و دانشگاه از این دستاوردهای کاربردی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، لیگ ربات‌های سرویس‌رسان در کار که از سال ۲۰۱۶ با هدف کاهش مخاطرات انسانی و افزایش بهره‌وری در محیط‌های صنعتی شکل گرفته است، امسال نیز شاهد حضور تیم‌های دانشگاهی خلاق بود.

ماموریت؛ فراتر از یک جابه‌جایی ساده

وحید رستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و مسئول برگزاری این لیگ، درباره سناریوی عملیاتی ربات‌ها گفت: رسالت این لیگ، طراحی ربات‌های خودران با قابلیت بازوی متحرک است که بتوانند در انبار‌های صنعتی و یا محیط‌هایی که حضور انسان در آن دشوار یا آسیب‌زاست (مانند محیط‌های آلوده یا خطرناکِ رنگ‌پاشی)، جایگزین نیروی انسانی شوند.

به گفته وی، اگرچه این وظیفه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما پیچیدگی عملیاتی آن بسیار بالاست. ربات باید به‌صورت کاملاً هوشمند، موقعیت خود را در محیط تشخیص داده، قطعات تعریف‌شده را از میان اشیاء دیگر شناسایی و انتخاب کند و با دقت و امنیت کامل به مقصد منتقل نماید. این فرآیند تماماً به‌صورت خودکار و بدون دخالت انسان انجام می‌شود.

چالش حضور تیم‌ها

رستمی با اشاره به آمار تیم‌های حاضر در این دوره گفت: در مجموع ۹ تیم برای حضور در این لیگ ثبت‌نام کرده بودند که در نهایت به دلیل هزینه‌های بالای ساخت و آماده‌سازی ربات‌ها، ۴ تیم موفق شدند ربات خود را به مرحله نهایی برسانند.

وی افزود: تیم‌های حاضر با تلاش شبانه‌روزی، ضمن "اورهال" (Overhaul) کردن ربات‌های خود، در راند‌های مختلف مسابقه قدرت هوش مصنوعی و توانمندی مکانیکی دستگاه‌های خود را به چالش می‌کشند.

دعوت به حمایت از کاربردی‌ترین لیگ صنعتی

مسئول برگزاری این لیگ، با مرور تاریخچه شکل‌گیری این رقابت‌ها در دانشگاه آزاد قزوین، تصریح کرد: امیدواریم مسئولان دانشگاهی و بخش‌های صنعتی از این لیگ پشتیبانی کنند. این رقابت‌ها از جمله معدود رویداد‌هایی است که کاربرد آن در صنعت به مراتب ملموس‌تر و عینی‌تر از بسیاری لیگ‌های دیگر است؛ چرا که مستقیماً با بهینه‌سازیِ خطوط تولید و ایمنی نیروی انسانی در صنعت سروکار دارد.

رستمی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه بیشتر به این دستاورد‌های علمی، مسیر اتصال دانشجو و صنعت هموارتر شود تا ربات‌های توسعه‌یافته در این مسابقات، راه خود را به محیط‌های واقعی کارخانه‌ها باز کنند.