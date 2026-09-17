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معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: ۲۲۵ طرح آب و فاضلاب در سراسر کشور در حال اجرا است که برای تکمیل این طرحها حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت نیرو، کامران اسماعیلی، معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به روند اجرای طرحهای عمرانی صنعت آب و فاضلاب در کشور گفت: در حال حاضر ۲۲۵ طرح شامل ۳۹ طرح آبرسانی و ۱۸۶ طرح فاضلاب در سراسر کشور در حال اجراست که اجرای این طرحها حدود ۷۲۰ همت اعتبار نیاز است.
او افزود: سهم طرحهای فاضلاب از مجموع طرحهای عمرانی صنعت آب و فاضلاب به ۵۲ درصد رسیده است.
بهرهبرداری از ۴۳ طرح آبوفاضلاب در سال ۱۴۰۵
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به برنامههای سال ۱۴۰۵ گفت: امسال ۸ طرح آبرسانی با ظرفیت ۱۴۸ هزار و ۸۶۷ مترمکعب در شبانهروز و ۳۵ طرح فاضلاب با ظرفیت ۹۷۳ هزار و ۷۴۹ مترمکعب در شبانهروز به بهرهبرداری خواهد رسید.
او با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ نیز اقدامات قابل توجهی برای توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب کشور انجام شد، افزود: سال گذشته ۴ تصفیهخانه آب و ۲۴ تصفیهخانه فاضلاب با ظرفیت مجموع ۵۷۸ هزار و ۶۶۸ مترمکعب در شبانهروز به بهرهبرداری رسید که از این تعداد، ۹ تصفیهخانه به صورت رسمی افتتاح شد و افتتاح ۱۵ تصفیهخانه دیگر نیز در برنامه سال ۱۴۰۵ قرار دارد.
اسماعیلی همچنین طرح عظیم آبرسانی غدیر را یکی از مهمترین و بزرگترین پروژههای در دست اجرای صنعت آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف تأمین آب شرب ۲۵ شهر و یکهزار و ۶۰۸ روستا برای جمعیتی بالغ بر ۸.۵ میلیون نفر تا افق ۱۴۲۵ اجرا میشود.
به گفته معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، طرح آبرسانی غدیر سالانه ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب را از سد دز منتقل خواهد کرد و در نهایت ۵۲ درصد جمعیت استان خوزستان را تحت پوشش قرار میدهد؛ پروژهای که نقش مهمی در ارتقای پایداری تأمین آب شرب این استان خواهد داشت.
اجرای ۲۳ طرح آب و فاضلاب در تهران
معاون توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه به وضعیت اجرای طرحهای آب و فاضلاب در استان تهران اشاره کرد و گفت: هماکنون ۲۳ طرح آب و فاضلاب در این استان در دست اجراست که برای اجرای آنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال اعتبار جذب شده است.
او افزود: اعتبار مصوب این پروژهها در سال ۱۴۰۵ نیز به ۵۷ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال رسیده است که بیانگر تداوم حمایت از توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب و ارتقای ظرفیت خدماترسانی در پایتخت و مناطق پیرامونی است.
اسماعیلی در پایان تأکید کرد: اجرای همزمان طرحهای آبرسانی و فاضلاب در سراسر کشور، در کنار افزایش ظرفیت تأمین آب شرب، توسعه تصفیهخانهها و استفاده مجدد از پساب، از مهمترین محورهای توسعه زیرساختهای صنعت آب و فاضلاب در سالهای پیشرو است و تکمیل این طرحها نقش مؤثری در پایداری خدمات، ارتقای بهداشت عمومی و حفاظت از منابع آب کشور خواهد داشت.