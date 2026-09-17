هفته پنجم لیگ برتر فوتسال
مصاف سالنی بازان استان در ساوه و شازند
تیم سن ایچ در ساوه میزبان است و پالایش نفت شازند در هفته پنجم میزبان کرمانی خواهد بود .
بر این اساس تیم سن ایچ در ساوه میزبان تیم پردیس شهید شیری قزوین است و پالایش نفت شازند از تیم فولاد زرند ایرانیان پذیرایی میکند.
تا پایان هفته چهارم پالایش نفت شازند با ۷ امتیاز در رده پنجم قرار دارد و شهرداری و سن ایچ ساوه هر دو با ۳ امتیاز در رده های یازدهم و دوازدهم جدول بودند.
استان مرکزی ۳ نماینده در لیگ برتر فوتسال دارد که ۲ تیم آن به نام های سن ایچ و شهرداری، ساوجی و یک تیم هم با نام پالایش نفت شازند در این رقابتها مسابقه میدهد.