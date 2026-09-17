به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته پنجم نمایندگان فوتسال استان در ساوه و شازند مقابل حریفان به میدان می‌روند.

بر این اساس تیم‌ سن ایچ در ساوه میزبان تیم پردیس شهید شیری قزوین است و پالایش نفت شازند از تیم فولاد زرند ایرانیان پذیرایی می‌کند.

تا پایان هفته چهارم پالایش نفت شازند با ۷ امتیاز در رده پنجم قرار دارد و شهرداری و سن ایچ ساوه هر دو با ۳ امتیاز در رده های یازدهم و دوازدهم جدول بودند.

استان مرکزی ۳ نماینده در لیگ برتر فوتسال دارد که ۲ تیم آن به نام های سن ایچ و شهرداری، ساوجی و یک تیم هم با نام پالایش نفت شازند در این رقابت‌ها مسابقه می‌دهد.