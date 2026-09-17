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در اوایل هفته آینده پدیده شرجی خوزستان را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا (بویژه امروز) سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، جنوبغربی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای خواهد بود و احتمال وقوع گرد و غبار محلی در این مناطق وجود دارد.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ شرقی تا مرکزی استان خواهد شد. طی روز جمعه نیز افزایش ۱ تا ۲ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته امیدیه و رامشیر با دمای ۴۵.۵ و ایذه با دمای ۱۷.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۴.۶ و ۲۲.۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است.