قدردانی استاندار مرکزی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان اورژانس ۱۱۵
مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی به مناسبت ۲۶ شهریورماه «روز اورژانس و فوریتهای پزشکی» با صدور پیامی، از ایثار و مجاهدتهای کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی استان در خط مقدم سلامت تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
استاندار مرکزی در این پیام، ۲۶ شهریورماه را فرصتی ارزشمند برای ادای احترام به تلاشهای شبانهروزی مردان و زنانی دانست که در لحظات بحرانی و دشوار، برای نجات جان هموطنان با تکیه بر تخصص و تعهد، در صحنههای حادثه حاضر میشوند.
دکتر زندیه وکیلی در ادامه پیام خود، نقش نیروهای اورژانس ۱۱۵ را در حفظ جان و سلامت مردم تعیینکننده خواند و افزود: این عزیزان با تکیه بر دانش تخصصی، مهارت و مسئولیتپذیری، همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم قرار دارند و حضور بهموقع آنان در حوادث و شرایط بحرانی، نقشی کلیدی در کاهش آلام بیماران و مصدومان ایفا میکند.
استاندار مرکزی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت، این روز را به تمامی کارشناسان، تکنسینها و نیروهای عملیاتی و پشتیبانی اورژانس ۱۱۵ استان تبریک گفت و از خدمات خالصانه آنان که موجب ارتقای سطح سلامت و افزایش آرامش و امنیت خاطر شهروندان شده است، قدردانی کرد.
وی در پایان این پیام، از درگاه خداوند متعال برای تمامی تلاشگران عرصه فوریتهای پزشکی استان، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت نمود.