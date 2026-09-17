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تجلیل از برگزارکنندگان برنامههای محرم و پایان صفر در حرم رضوی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سجادیزاده، کارشناس هیئتهای مذهبی و حسینیه امام رضا (ع) اداره مراسم و آیینهای حرم مطهر رضوی، در حاشیه آیین تجلیل از برگزارکنندگان برنامههای محرم و پایان صفر، با اشاره به روند برگزاری برنامههای «حسینیه حرم» گفت: این برنامه پس از شش سال تلاش مستمر، امسال میزبان هیئتهایی از ۲۴ استان کشور، پنج شهرستان خراسان رضوی و نمایندگان پنج کشور در بخش بینالملل بود.
وی افزود: نزدیک به ۱۰ هزار عزادار هیئتی از استانهای مختلف در این برنامهها حضور داشتند و حدود ۲۰ سبک متفاوت عزاداری با ویژگیها، گویشها و مختصات بومی مناطق مختلف اجرا شد.
سجادیزاده همچنین از حضور حدود ۱۴ هزار زائر به صورت مستقیم در این برنامهها خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این آیینها، تنها اجرای یک برنامه در حرم مطهر رضوی نیست؛ بلکه تلاش میکنیم سبکهای عزاداری و سنتهای بومی پس از بازگشت هیئتها به استانها و شهرستانها نیز استمرار پیدا کند.
وی با اشاره به حضور استان مازندران در این برنامهها اظهار کرد: مازندران همانند سالهای گذشته با حضور قابل توجه و با تنوع لهجه، گویش و سبکهای عزاداری در حسینیه حرم حضور داشت و این ظرفیتها باید بیش از گذشته معرفی و حمایت شود.
کارشناس هیئتهای مذهبی و حسینیه امام رضا (ع) ادامه داد: بسیاری از آیینهای عزاداری اقوام ایران اسلامی بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی مردم هستند و حفظ آنها نیازمند توجه جدی، برنامهریزی و پیوست رسانهای است.
سجادیزاده تأکید کرد: مسیر حسینیه حرم محدود به محرم و صفر نیست و میتوان از این ظرفیت در طول سال برای شناسایی، ثبت و معرفی سبکهای اصیل عزاداری و آیینهای مذهبی اقوام مختلف کشور استفاده کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار این برنامهها و مشارکت بیشتر استانها، گامهای مؤثرتری برای احیای سنتها، آداب و رسوم و عزاداریهای اصیل اقوام ایران اسلامی برداشته شود.