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آیت الله فلاحتی گفت: تعلل در پرداخت خسارت کسبه آسیبدیده، پذیرفتنی نیست و بیمهها باید به تعهداتشان عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان در بازدید دورهای و میدانی از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کسبه و روند بازسازی واحدهای صنفی قرار گرفت.
آیت الله فلاحتی در این بازدید با انتقاد از کندی روند رسیدگی و بروکراسی شرکتهای بیمه گر در پرداخت خسارت به بازاریان بازار سوخته رشت گفت: فلسفه وجودی شرکتهای بیمه گر، حمایت از فعالان اقتصادی و اصناف در شرایط بحرانی است و تأخیر در پرداخت خسارت قانونی کسبهای که معیشت و سرمایه خود را از دست دادهاند، به هیچ وجه توجیهپذیر نیست و شرکتهای بیمهگرموظفاند بدون فوت وقت، به تعهدات خود عمل کنند.
وی همچنین در جریان این بازدید در تماس تلفنی با استاندار گیلان، ضمن تشریح مطالبات بازاریان، خواستار ورود جدی مدیریت اجرایی استان و تشکیل سازوکاری ویژه برای رفع موانع اداری و تسریع در روند پرداخت خسارتها شد.
نماینده ولی فقیه در گیلان در بخش دیگری از این بازدید با تأکید بر استمرار پیگیریها تا احقاق حقوق کامل آسیبدیدگان تصریح کرد: احیای بازار و حمایت از معیشت کسبه خسارتدیده در اولویت قرار دارد و این موضوع به عنوان یکی از مطالبات اصلی استان در سفر پیشروی رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت مطرح و پیگیری خواهد شد.
در این بازدید، نمایندگان اصناف و کسبه بازار رشت نیز به بیان گزارش و مشکلات خود پیرامون روند کند ارزیابی و عدم پرداخت خسارت از سوی شرکتهای بیمه پرداختند.