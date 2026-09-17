معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شهرک صنعتی ایوان از چهار واحد صنعتی بازدید کرد و با اشاره به فعالیت حدود ۲۶۰ واحد صنعتی بهره‌بردار در شهرک‌های صنعتی استان ایلام، گفت: این واحد‌ها بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی استان را تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پس از نشست تخصصی، تیم‌های اعزامی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای بررسی مستقیم مشکلات واحد‌های تولیدی، راهی شهرک‌های صنعتی استان شدند.

رضا غلامی اوریمی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در شهرک صنعتی ایوان از چهار واحد صنعتی بازدید کرد و مسائل و مشکلات این واحد‌ها را از نزدیک بررسی کرد.

غلامی اوریمی با اشاره به فعالیت حدود ۲۶۰ واحد صنعتی بهره‌بردار در شهرک‌های صنعتی استان ایلام گفت: این واحد‌ها بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی استان را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در چرخه اقتصادی ایلام دارند.

وی پایش واحد‌های تولیدی را یکی از برنامه‌های محوری سازمان صنایع کوچک دانست و افزود: این پایش با هدف شناسایی مشکلات، تدوین نظام مسائل واحد‌های صنعتی و بررسی راهکار‌های رفع موانع در سطح استان و کشور انجام می‌شود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: مسائل واحد‌های صنعتی در کمیته‌های تخصصی سازمان جمع‌بندی می‌شود تا برای مشکلات قابل حل در استان راهکار اجرایی ارائه شود و موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری ملی نیز در سطح کشور پیگیری شود.

غلامی اوریمی همچنین بر اهمیت استمرار تولید تأکید کرد و گفت: باید از کاهش تولید و تعدیل نیروی انسانی در واحد‌های تولیدکننده کالا‌های اساسی، به‌ویژه صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی جلوگیری کنیم.