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معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در شهرک صنعتی ایوان از چهار واحد صنعتی بازدید کرد و با اشاره به فعالیت حدود ۲۶۰ واحد صنعتی بهرهبردار در شهرکهای صنعتی استان ایلام، گفت: این واحدها بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی استان را تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پس از نشست تخصصی، تیمهای اعزامی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای بررسی مستقیم مشکلات واحدهای تولیدی، راهی شهرکهای صنعتی استان شدند.
رضا غلامی اوریمی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در شهرک صنعتی ایوان از چهار واحد صنعتی بازدید کرد و مسائل و مشکلات این واحدها را از نزدیک بررسی کرد.
غلامی اوریمی با اشاره به فعالیت حدود ۲۶۰ واحد صنعتی بهرهبردار در شهرکهای صنعتی استان ایلام گفت: این واحدها بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی استان را تشکیل میدهند و نقش مهمی در چرخه اقتصادی ایلام دارند.
وی پایش واحدهای تولیدی را یکی از برنامههای محوری سازمان صنایع کوچک دانست و افزود: این پایش با هدف شناسایی مشکلات، تدوین نظام مسائل واحدهای صنعتی و بررسی راهکارهای رفع موانع در سطح استان و کشور انجام میشود.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: مسائل واحدهای صنعتی در کمیتههای تخصصی سازمان جمعبندی میشود تا برای مشکلات قابل حل در استان راهکار اجرایی ارائه شود و موضوعات نیازمند تصمیمگیری ملی نیز در سطح کشور پیگیری شود.
غلامی اوریمی همچنین بر اهمیت استمرار تولید تأکید کرد و گفت: باید از کاهش تولید و تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی، بهویژه صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی جلوگیری کنیم.