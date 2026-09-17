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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سردشت گفت: میزان برداشت سماق دیم در شهرستان سردشت در سال جاری با افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته، به بیش از سه هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، احمد علیپور اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات این شهرستان به کشت سماق اختصاص یافته است که ۹۰ درصد آن به صورت دیم و ۱۰ درصد به صورت آبی است.
وی افزود: مساعد بودن شرایط آبوهوایی و بارشهای مناسب بهاره موجب شده تا میزان برداشت محصول نسبت به سال گذشته دو برابر شود. علیپور با اشاره به میانگین برداشت ۲ تن در هر هکتار تاکید کرد که ویژگی بارز محصول این منطقه، «رقم قهوهای» است که به صورت دستهجمعی و سنتی برداشت میشود.
وی همچنین افزود: علاوه بر مزایای اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، کشت درختچههای سماق با جذب آب باران و برف، نقش مؤثری در جلوگیری از فرسایش خاک و رانش زمین در این منطقه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی سردشت خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از تولید سماق سردشت پس از تأمین نیاز داخلی، از طریق مرز کیله به کشورهای عراق و ترکیه صادر میشود که این امر موجب افزایش قیمت و تمایل بیشتر کشاورزان به توسعه کشت این محصول شده است.