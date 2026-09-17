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در راستای گسترش نقش دانشگاه در رفع چالشهای صنعتی و ارتقای شاخصهای بهرهوری، دانشگاه لرستان با امضای قراردادی پژوهشی و کاربردی با موسسه تحقیق و توسعه «دانشمند» و نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد، وارد فاز عملیاتی طرح علمی «بهینهسازی مصرف آب نیروگاه» شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پیرو جلسات متعدد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان در تهران با بنیاد مستضعفان و صندوق دانشمند و سپس، ارجاع به شرکتهای ذیل این هلدینگ در استان لرستان، قرارداد پژوهشی مذکور، منعقد شد.
این قرارداد تحقیقاتی که هدف آن، مدیریت بهینه منابع آب نیروگاه است،تحت راهبری علمی دکتر محمد جعفری، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان، اجرا خواهد شد.
محورهای اصلی همکاری، شامل ممیزی هوشمند ترازنامه آب، ارتقای راندمان سیستمهای خنککاری و پیادهسازی راهکارهای نوین در بازچرخانی پسابهای صنعتی است.
این قرارداد، یک گام جامعهمحور و کاربردی برای افزایش پیوند بین خروجیهای علمی دانشگاه و نیازهای عملیاتی بخش صنعت است که میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در سطح نیروگاهها، منجر شود.