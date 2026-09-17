پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بازرسی آذربایجانغربی بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی، رفع موانع توسعه اقتصادی، تقویت خدماترسانی به مردم و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد پروژههای عمرانی و اقتصادی منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، روحالله محبوبی در جلسه جمعبندی و بررسی نتایج سفر کاری به منطقه آزاد ماکو، با اشاره به بازدیدها و جلسات انجام شده در جریان این سفر، افزود: در این سفر موضوعات مختلفی در حوزههای کشاورزی، راه و شهرسازی، واحدهای تولیدی، مدیریت شهری، بهداشت و درمان، مرز و ترددهای مرزی، ورود کالاهای اساسی به کشور و سایر مسائل مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
وی همچنین ساماندهی معیشت مرزنشینان را از محورهای مهم توسعه بازارچه مرزی ساریسو دانسته و خاطرنشان کرد: با توجه به حضور وزیر محترم کشور و استاندار آذربایجانغربی در ترکیه و مذاکرات انجام شده با مسئولان کشور همسایه، امید است با هدایت معاملات و اجرای رویههای مرتبط با مرزنشینان، شاهد رونق این بازارچه باشیم.
رئیس سازمان بازرسی استان شاهراه و محور گمرک بازرگان تا مرکز استان را نیز مسیری استراتژیک و حیاتی برای آذربایجانغربی و کشور عنوان کرده و افزود: هر میزان در حوزه تولید و اقتصاد موفق عمل کنیم، راههای زمینی در انتقال و جابهجایی کالا و رونق اقتصادی نقش کلیدی خواهند داشت.
محبوبی همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه راه و پروژههای فعال استان، مسیر سهراهی ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد ماکو را از طرحهای مهم و اثرگذار بر رونق مرز بازرگان دانسته و اضافه کرد: با افزایش حجم ترددهای حملونقلی، خودرویی و مسافری در مرز بازرگان، تأمین مسیر مناسب و ایمن یک ضرورت است.
وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره مشارکت منطقه آزاد ماکو در تأمین بخشی از هزینههای تکمیل و تعریض مسیر سهراهی ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد، افزود: انتظار میرود منطقه آزاد ماکو در این پروژه توجه ویژه داشته باشد؛ چراکه این موضوع براساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، در چارچوب ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی آذربایجانغربی با بیان اینکه نخستین منفعت این سرمایهگذاری متوجه فعالان اقتصادی و مجموعههای مرتبط با اقتصاد منطقه خواهد بود، اظهار داشت: ایجاد مسیر ایمن و مناسب میتواند زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش درآمدهای منطقه را فراهم کند.
محبوبی در پایان با اشاره به ظرفیتهای ایجاد شده در حوزه واردات خودرو با پلاک منطقه آزاد، افزود: بخشی از ظرفیتهای درآمدی که پیش از این مورد توجه قرار نمیگرفت، با اقدامات انجام شده به منطقه بازگشته و میتواند در توسعه زیرساختها مورد استفاده قرار گیرد.