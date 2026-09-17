باقلوا از شیرینی های اصیل و باستانی ایران است که در همدان هم به دلیل استقبال خوب همدانی ها عرضه و حتی تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، باقلوا با نام اصلی پهلوا در مزه های متنوع پسته ای، بادامی، گردویی، کاراملی، خامه ای و کنافی تولید می شود که معروفترین هاش مربوط به تبریز ، یزد و قزوین است اما در همدان هم به دلیل استقبال خوب همدانی ها عرضه و حتی تولید می شود.

در همدان به ویژه باقلوای استانبولی که از تبریز الهام گرفته شده یافت می شود و در مجالس و دورهمی ها و کافه ها استفاده می شود.

این شیرینی که از جمله خوراکی های دوران ساسانی است و راه طولانی در تاریخ ایران پهناور پیموده حالا در کشورهای آسیای میانه، عربی، روسیه و حتی در کشورهای اروپای و یونان با نام باکلاویا شناخته شده است و در هر سرزمین طبق زائقه منطقه تهیه می شود.