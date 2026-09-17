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حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی قریشی، نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه، به همراه قهرمان عیوضلو فرماندار ارومیه و پیمان آرامون مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، از طرح ساختمان دفتر اهل سنت استان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی قریشی، نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه، به همراه قهرمان عیوضلو فرماندار ارومیه و پیمان آرامون مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، از پروژه ساختمان دفتر اهل سنت استان بازدید کردند.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و توضیحاتی در خصوص روند اجرای عملیات عمرانی این ساختمان ارائه شد.
گفتنی است ساختمان دفتر اهل سنت استان آذربایجانغربی به همت اداره کل راه و شهرسازی استان، در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۲۳۰ مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۲۳۰ مترمربع در حال احداث است و در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی برخوردار است.
در این بازدید همچنین روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه و اقدامات انجامشده برای تکمیل ساختمان مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم روند اجرای پروژه تا تکمیل و بهرهبرداری از آن تأکید شد.