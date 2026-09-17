به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه پویانمایی «شیرین» به تهیه‌کنندگی حسین رمضانی و کارگردانی رسول آذرگون، اثری که با ایده اولیه محمدرضا سرشار، داستان یک خانواده ایرانی را در جزیره‌ای خیالی روایت می‌کند و در هر قسمت، در کنار پیشبرد ماجرا، یکی از مهارت‌های حل مسئله را به کودکان آموزش می‌دهد.

مجموعه پویانمایی «شیرین» در استودیوی شمس تولید شده و در مجموع شامل ۲۶ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای است. فصل نخست این مجموعه پس از اعمال اصلاحات مورد نظر مرکز کودک و نوجوان سیما تحویل شده و فصل دوم نیز برای بررسی و کارشناسی ارائه شده است.

علی مساحتی، مدیر تولیدات استودیوی شمس، درباره شکل‌گیری این مجموعه گفت: ایده اولیه، پرداخت داستان و درون‌مایه محتوایی «شیرین» در ذهن محمدرضا سرشار، نویسنده و منتقد ادبی، شکل گرفته و گروهی از نویسندگان با راهبری او نگارش مجموعه را پیش برده‌اند.

به گفته مساحتی، حدود ۳۵ تا ۴۰ نفر در گروه تولید این اثر حضور داشته‌اند که بخش قابل توجهی از آنها را نویسندگان تشکیل می‌دهند. وی همچنین با اشاره به جوان بودن تیم تولید، میانگین سنی اعضای گروه را در محدوده دهه‌های ۷۰ و ۸۰ عنوان کرد.

داستان «شیرین» درباره یک خانواده چهار نفره ایرانی است که وارد جزیره‌ای با جغرافیایی متفاوت می‌شوند و ماجرا‌های آنها در کنار ساکنان مختلف این جزیره شکل می‌گیرد. در جهان داستان، شخصیت‌هایی از ملیت‌های مختلف و همچنین موجودات متنوعی از جمله انسان‌ها، حیوانات و ربات‌ها حضور دارند. این شخصیت‌ها در کنار یکدیگر بخشی از ماجرا‌های مجموعه را پیش می‌برند.

مساحتی با اشاره به ویژگی‌های این جهان داستانی افزود: با وجود معرفی حدود ۲۰ شخصیت، تلاش شده شخصیت‌ها به‌تدریج و با شیبی ملایم وارد داستان شوند تا مخاطب کودک دچار سردرگمی نشود.

شخصیت اصلی مجموعه، «شیرین»، دختر ۱۸ ساله این خانواده است که نقش قهرمان داستان را بر عهده دارد. در مقابل او نیز شخصیتی هم‌سن‌وسال به عنوان ضدقهرمان قرار گرفته و بخش مهمی از کشش داستانی مجموعه از تقابل این دو شخصیت و اطرافیان آنها شکل می‌گیرد.

یکی از محور‌های محتوایی «شیرین»، نمایش ویژگی‌هایی است که سازندگان آن آنها را درهم‌تنیده با هویت ایرانی می‌دانند، از جمله نوع‌دوستی، محبت، احترام، ظلم‌ناپذیری، اتحاد و کمک به دیگران. در ساختار داستانی هر قسمت نیز تلاش شده است یک مهارت مرتبط با حل مسئله به مخاطب آموزش داده شود. هرچند قسمت‌ها در امتداد یک جهان داستانی مشترک قرار دارند، هر قسمت ماجرای مستقل خود را دنبال می‌کند. صبر و تحمل، مشورت گرفتن و تفکر از جمله مهارت‌هایی هستند که مساحتی به آنها اشاره کرد.

این مجموعه برای پخش در شبکه نهال آماده شده و مخاطب اصلی آن کودکان حدود ۹ تا ۱۲ سال در نظر گرفته شده است، با این حال سازندگان معتقدند داستان و محتوای آن می‌تواند برای مخاطبان بالاتر از این گروه سنی نیز جذاب باشد.

«شیرین» با فناوری موسوم به «دو و نیم بعد» تولید شده است، روشی که به گفته مساحتی با استفاده از حرکت و چرخش در پس‌زمینه‌ها، تصاویر پیش‌زمینه و شخصیت‌ها، تلاش می‌کند بخشی از جذابیت بصری آثار سه‌بعدی را در یک ساختار دوبعدی ایجاد کند.

مساحتی این شیوه را تجربه‌ای پرزحمت برای گروه تولید دانست و گفت: تلاش شده است با استفاده از این فناوری، جذابیت بصری اثر، به‌ویژه برای مخاطب کودک، افزایش یابد.

پویانمایی «شیرین» در دو فصل ۱۳ قسمتی تولید شده و مجموع آن به ۲۶ قسمت می‌رسد. هر قسمت حدود ۲۰ دقیقه است و در مجموع حدود ۵۲۰ دقیقه پویانمایی تولید شده است.

مساحتی درباره کیفیت نهایی اثر نیز گفت: تیم تولید تلاش کرده است با توجه به بودجه، امکانات و زمان در اختیار، بهترین نتیجه ممکن را ارائه کند و امید داریم که شایسته چشمان کودکانمان باشیم.